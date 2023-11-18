Rossa Siap Gelar Konser di Bandung, Gaet Ryeowook Super Junior

Rossa siap gelar konser di Bandung, gaet salah satu personil Super Junior. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Rossa dikenal sebagai queen of pop Indonesia membuat gebrakan baru di Industri musik. Terlebih, saat gelaran konser di Bandung, Jawa Barat menghadirkan salah satu personel boyband Super Junior.

Penyanyi yang akrab disapa Teh Oca ini menghadirkan Ryeowook salah satu personel boyband Super Junior sebagai guest star di konser bertajuk 'Another Journey: The Beginning' di Bandung, Jawa Barat.

Tak hanya Ryeowook, Rossa juga menggandeng Barsena Bestandhi di konser yang akan digelar pada 1 Desember 2023, di Trans Convention Centre, Bandung, Jawa Barat.

Rossa menceritakan awal mulanya ia mengajak Ryeowook di konsernya. Perempuan berdarah Sunda itu merasa bingung mau mengundang siapa untuk dijadikan tamu di konsernya.