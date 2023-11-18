Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rossa Siap Gelar Konser di Bandung, Gaet Ryeowook Super Junior

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:30 WIB
Rossa Siap Gelar Konser di Bandung, Gaet Ryeowook Super Junior
Rossa siap gelar konser di Bandung, gaet salah satu personil Super Junior. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rossa dikenal sebagai queen of pop Indonesia membuat gebrakan baru di Industri musik. Terlebih, saat gelaran konser di Bandung, Jawa Barat menghadirkan salah satu personel boyband Super Junior.

Penyanyi yang akrab disapa Teh Oca ini menghadirkan Ryeowook salah satu personel boyband Super Junior sebagai guest star di konser bertajuk 'Another Journey: The Beginning' di Bandung, Jawa Barat.

Tak hanya Ryeowook, Rossa juga menggandeng Barsena Bestandhi di konser yang akan digelar pada 1 Desember 2023, di Trans Convention Centre, Bandung, Jawa Barat.

Rossa menceritakan awal mulanya ia mengajak Ryeowook di konsernya. Perempuan berdarah Sunda itu merasa bingung mau mengundang siapa untuk dijadikan tamu di konsernya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163899/rossa-Umhz_large.jpg
Cerita Rossa Kabur dari Rumah Sakit demi Penuhi Kontrak Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163573/rossa_dan_ivan_gunawan-8em4_large.jpg
Rossa Akui Pernah Pacari Ivan Gunawan saat Sekolah, Kenalan di Sebuah Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153644/rossa-U79D_large.jpg
Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150113/rossa-De7H_large.jpg
Ketika Rossa Dikira Emak-Emak Facebook karena Hasil Video Kurang HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145622/rossa-AJGW_large.jpg
Rossa Isyaratkan Terjun ke Politik demi Perjuangkan Nasib Industri Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134626/rossa-5w6B_large.jpg
Gugup Jelang Konser, Rossa Alami Asam Lambung Naik
Telusuri berita celebrity lainnya
