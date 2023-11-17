Pratama Arhan Rindu sang Istri, Telepon Azizah Salsha Dini Hari: Aku Butuh Kamu

JAKARTA - Berada di luar negeri seorang diri, nyatanya membuat Pratama Arhan rindu dengan Azizah Salsha sang istri. Momen itu terlihat di akun TikTok @arho_linoo0.

Dalam postingan itu memperlihatkan momen Pratama Arhan tengah merindukan Azizah Salsha sang istri. Pasalnya, Pratama Arhan tengah bermain di saat ini klub sepak bola Jepang, Tokyo Verdy. Sementara sang istri berada di Indonesia.

"Kenapa telepon?," kata Azizah Salsha, Jumat (17/11/2023).

Dengan terus mempertanyakan soal Pratama Arhan menghubunginya, dirinya langsung menanyakan kembali kepada sang istri.

"Kamu lagi kenapa?," kata Pratama Arhan.