Intip Momen Gemas Pratama Arhan Ditahan Pergi Azizah Salsha, Netizen : Emang Boleh Sebucin Itu?

JAKARTA - Pasangan selebgram Azizah Salsha dan Pratama selalu saja mencuri perhatian publik sejak resmi menikah pada 20 Agustus 2023 lalu. Pasalnya, momen-momen bucin mereka seringkali tersebar di media sosial meski keduanya berusaha untuk tak mengumbarnya di hadapan publik.

Kali ini, momen bucin mereka pun kembali tersebar dan sukses bikin netizen baper. Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah sahabat Zize, Vicky Alaydrus.

BACA JUGA:

Tanggapan Menohok Andre Rosiade saat Pratama Arhan Diejek Miskin

Terlihat Zize sedang tertidur pulas hingga susah dibangunkan oleh rekan-rekannya. Arhan pun menghampiri sang istri untuk membangunkannya lantaran ia ingin berpamitan untuk pergi. Pesepakbola 22 tahun ini pun mencium sang istri sekaligus berpamitan.

"Udah ya... Love you," ujar Arhan sambil mencium Azizah Salsha.

Zize mendadak menarik tangan Arhan seolah tak ingin pisah dari suaminya. Zize tak ingin Arhan beranjak pergi meninggalkannya. Arhan pun terus berusaha membujuk istrinya dengan lembut.

Dia pun berjanji bahwa mereka tak akan terpisah lama dan nanti akan bertemu kembali. Meski terlihat terburu-buru, Arhan tetap berusaha berbicara dengan lembut.

"Sayang nggak bisa sayang, aku telat nanti... ya? Aku ada kerjaan nanti telat. Nanti kan kamu nyusul, bisa bareng lagi,"ujar Arhan membujuk Zize.