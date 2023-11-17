Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penjualan Album Baru aespa Lampaui 1 Juta Kopi dalam Sepekan

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:06 WIB
Penjualan Album Baru aespa Lampaui 1 Juta Kopi dalam Sepekan
Penjualan mini album terbaru aespa lampaui 1 juta kopi dalam sepekan. (Foto: SM Entertainment)
SEOUL - Girl group aespa mencatatkan prestasi baru dalam karier bermusik mereka. Mini album ‘Drama’ yang dirilis Karina cs pada 10 November 2023 itu, membukukan penjualan yang impresif.

Mengutip Soompi, Jumat (17/11/2023), Hanteo Chart mencatat, mini album terbaru aespa tersebut terjual 1.130.379 kopi sepanjang minggu pertama perilisannya (10-16 November 2023).

Dengan begitu, aespa tercatat sebagai artis wanita pertama dalam sejarah Hanteo yang menjual lebih dari 1 juta kopi tiga album berbeda dalam 1 minggu pertama perilisannya.

 Penjualan album baru aespa lampaui 1 juta kopi dalam sepekan. (Foto: SM Entertainment)

Sebelum ‘Drama’, penjualan dua mini album aespa lainnya, ‘MY WORLD’ dan ‘Girls’, juga terjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam waktu seminggu setelah dirilis di pasaran. 

Tak hanya di Korea Selatan, mini album terbaru aespa itu juga mendominasi chart musik di China. ‘Drama’ berada di posisi pertama Peringkat Penjualan Album Digital QQ Music dan KuGou Music. 

Selain itu, title track album tersebut, Drama, juga berhasil memuncaki Peringkat Video Musik QQ Music.*

(SIS)

