Penjualan Album Baru aespa Lampaui 1 Juta Kopi dalam Sepekan

SEOUL - Girl group aespa mencatatkan prestasi baru dalam karier bermusik mereka. Mini album ‘Drama’ yang dirilis Karina cs pada 10 November 2023 itu, membukukan penjualan yang impresif.

BACA JUGA: AESPA Sukses Bikin SMTOWN LIVE 2023 Bergemuruh

Mengutip Soompi, Jumat (17/11/2023), Hanteo Chart mencatat, mini album terbaru aespa tersebut terjual 1.130.379 kopi sepanjang minggu pertama perilisannya (10-16 November 2023).

Dengan begitu, aespa tercatat sebagai artis wanita pertama dalam sejarah Hanteo yang menjual lebih dari 1 juta kopi tiga album berbeda dalam 1 minggu pertama perilisannya.

Sebelum ‘Drama’, penjualan dua mini album aespa lainnya, ‘MY WORLD’ dan ‘Girls’, juga terjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam waktu seminggu setelah dirilis di pasaran.

Tak hanya di Korea Selatan, mini album terbaru aespa itu juga mendominasi chart musik di China. ‘Drama’ berada di posisi pertama Peringkat Penjualan Album Digital QQ Music dan KuGou Music.

BACA JUGA: Gunawan Dwi Cahyo Bagikan Proses Pembangunan Rumah Usai Digugat Cerai

Selain itu, title track album tersebut, Drama, juga berhasil memuncaki Peringkat Video Musik QQ Music.*

(SIS)