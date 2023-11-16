Inas Hafizhah Siapkan Lagu Terbaik, Tahun Depan Rilis Album Terbaru

JAKARTA – Penyanyi asal Bontang, Kalimantan Timur, Inas Hafizhah berhasil mengeluarkan single terbaru bertajuk “Seperempat Abad”.

Sebuah single yang ia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, membuatnya merasa puas atas hasil yang luar biasa.

Inas membeberkan kalau kedepannya ia berencana membuat sebuah album dengan menggaet salah seorang temannya dari Kalimantan Timur untuk menciptakan sebuah karya baru.

“Cuman di tanya apakah lagu ini apakah mengarah ke sebuah album, aku pun enggak tau. Tapi, sejauh ini aku on going nulis lagu sebelumnya, dan memungkinkan untuk rilis insyaallah tahun depan,” kata Inas Hafizhah kepada MNC Portal Indonesia di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Menurutnya dengan melakukan kolaborasi akan menambah pemikiran tentang lagu baru. Karena, ia percaya dalam sebuah kolaborasi diperlukan bertukarnya pikiran, menurunkan ego masing-masing, dan hal itu akan menjadi proses pendewasaan.

Meskipun ia datang dari daerah Kalimantan Timur, tapi Inas mengaku sama sekali tidak merasa takut dengan persaingan yang ada. Karena baginya, sebuah karya musik bukanlah suatu ajang untuk bahan bersaing.