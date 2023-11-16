Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Inas Hafizhah Siapkan Lagu Terbaik, Tahun Depan Rilis Album Terbaru

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:31 WIB
Inas Hafizhah Siapkan Lagu Terbaik, Tahun Depan Rilis Album Terbaru
Inas Hafizhah siapkan lagu terbaik, tahun depan rilis album teranyar. (Foto: Chindy/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi asal Bontang, Kalimantan Timur, Inas Hafizhah berhasil mengeluarkan single terbaru bertajuk “Seperempat Abad”.

Sebuah single yang ia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, membuatnya merasa puas atas hasil yang luar biasa.

Inas membeberkan kalau kedepannya ia berencana membuat sebuah album dengan menggaet salah seorang temannya dari Kalimantan Timur untuk menciptakan sebuah karya baru.

“Cuman di tanya apakah lagu ini apakah mengarah ke sebuah album, aku pun enggak tau. Tapi, sejauh ini aku on going nulis lagu sebelumnya, dan memungkinkan untuk rilis insyaallah tahun depan,” kata Inas Hafizhah kepada MNC Portal Indonesia di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Menurutnya dengan melakukan kolaborasi akan menambah pemikiran tentang lagu baru. Karena, ia percaya dalam sebuah kolaborasi diperlukan bertukarnya pikiran, menurunkan ego masing-masing, dan hal itu akan menjadi proses pendewasaan.

Meskipun ia datang dari daerah Kalimantan Timur, tapi Inas mengaku sama sekali tidak merasa takut dengan persaingan yang ada. Karena baginya, sebuah karya musik bukanlah suatu ajang untuk bahan bersaing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/205/2877639/kaka-slank-hingga-bagindas-terlibat-dalam-album-nyanyian-anak-negeri-pusaka-nusantarapusa-WY7TbgZEsb.jpg
Kaka Slank hingga Bagindas Terlibat dalam Album Nyanyian Anak Negeri-Pusaka Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/16/205/2814952/usai-diproduseri-dj-amerika-nauf-siap-rilis-album-di-akhir-tahun-G0eathaypY.jpg
Usai Diproduseri DJ Amerika, Nauf Siap Rilis Album di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/205/2795679/padukan-4-musik-hiphop-berbeda-vert-rilis-mini-album-bertajuk-l-o-s-t-BfV1J2YlA7.jpg
Padukan 4 Musik Hiphop Berbeda, Vert Rilis Mini Album Bertajuk L.O.S.T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/23/205/2770333/kagumi-banyuwangi-dan-kawah-ijen-bintang-indrianto-rilis-bintang-indriantos-blue-fire-project-CO1WRDuFrl.jpg
Kagumi Banyuwangi dan Kawah Ijen, Bintang Indrianto Rilis Bintang Indriantos Blue Fire Project
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/25/205/2674498/bocorkan-rencana-album-baru-wayv-tunggu-kami-sebentar-lagi-ya-gKW0if30cp.JPG
Bocorkan Rencana Album Baru, WayV: Tunggu Kami Sebentar Lagi Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/15/205/2056192/judika-hingga-anji-sumbang-suara-dalam-album-kompilasi-krishna-balagita-77Bu2dNph0.jpg
Judika hingga Anji Sumbang Suara dalam Album Kompilasi Krishna Balagita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement