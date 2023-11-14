Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Kriminal Bulk

SEOUL - Ji Chang Wook tampaknya akan semakin sibuk di tahun depan. Pasalnya, sang aktor dikabarkan akan membintangi drama kriminal berjudul Bulk.

Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi sang aktor, Spring Company. “Saat itu, dia masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” kata agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (15/11/2023).

Peran yang diberikan kepada Ji Chang Wook tersebut, kabarnya diberikan kepada Cha Eun Woo. Namun personel ASTRO itu dikabarkan telah menolak tawaran tersebut sejak Maret silam.

Drama Bulk berkisah tentang seorang polisi yang bekerjasama dengan jaksa untuk membongkar kejahatan tersembunyi yang terjadi di Gangnam, Seoul. Kawasan elit ini dahulu dikenal sebagai area transaksi narkoba terbesar di Asia.

Sutradara Park Noo Ri kabarnya menggaet Jo Woo Jin dan Ha Yun Kyung untuk berperan sebagai jaksa dan polisi senior dalam drama tersebut.

Jika proses casting berjalan lancar, maka proses produksi Bulk akan dimulai pada akhir November 2023. Sementara proses syuting dikabarkan membutuhkan waktu selama 6 bulan.*

(SIS)