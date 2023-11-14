Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Kriminal Bulk

Andrean Pulungan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:15 WIB
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Kriminal <i>Bulk</i>
Ji Chang Wook digaet bintangi drama kriminal Bulk. (Foto: KBS)
A
A
A

SEOUL - Ji Chang Wook tampaknya akan semakin sibuk di tahun depan. Pasalnya, sang aktor dikabarkan akan membintangi drama kriminal berjudul Bulk

Kabar tersebut dibenarkan oleh agensi sang aktor, Spring Company. “Saat itu, dia masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” kata agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (15/11/2023). 

Peran yang diberikan kepada Ji Chang Wook tersebut, kabarnya diberikan kepada Cha Eun Woo. Namun personel ASTRO itu dikabarkan telah menolak tawaran tersebut sejak Maret silam. 

Drama Bulk berkisah tentang seorang polisi yang bekerjasama dengan jaksa untuk membongkar kejahatan tersembunyi yang terjadi di Gangnam, Seoul. Kawasan elit ini dahulu dikenal sebagai area transaksi narkoba terbesar di Asia. 

Ji Chang Wook digaet bintangi drama kriminal, Bulk. (Foto: Disney+)

Sutradara Park Noo Ri kabarnya menggaet Jo Woo Jin dan Ha Yun Kyung untuk berperan sebagai jaksa dan polisi senior dalam drama tersebut. 

Jika proses casting berjalan lancar, maka proses produksi Bulk akan dimulai pada akhir November 2023. Sementara proses syuting dikabarkan membutuhkan waktu selama 6 bulan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/206/3183314/ji_chang_wook-RYnJ_large.jpg
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Korea-Jepang Merry Berry Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781/guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/33/3007539/ji-chang-wook-asyik-beli-sate-di-jakarta-begini-reaksi-kocak-netizen-nE5QKZosRY.jpg
Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/206/2952409/jadwal-padat-ji-chang-wook-tolak-bintangi-la-mante-K9lOH1ZSKW.jpg
Jadwal Padat, Ji Chang Wook Tolak Bintangi La Mante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/206/2854284/ji-chang-wook-digaet-bintangi-drama-adaptasi-webtoon-karya-penulis-komik-misaeng-kbAqNTbO4C.jpg
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Karya Penulis Komik Misaeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/33/2837305/ji-chang-wook-disebut-cinlok-dengan-shin-hye-sun-DqHwZmw7Il.jpg
Ji Chang Wook Disebut Cinlok dengan Shin Hye Sun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement