Alasan Morrissey Batal Konser di Jakarta

JAKARTA - Alasan Morrissey batal konser di Jakarta menarik untuk dikulik. Konser bertajuk ‘Morrissey: 40 Years of Morrissey’ itu awalnya akan digelar di Istora Senayan Jakarta, pada 22 November mendatang.

Namun KIG Live selaku promotor kemudian mengumumkan pembatalan konser tersebut melalui email. Promotor mengungkapkan, alasan pembatalan karena masalah teknis dan hal lain di luar kendali mereka sebagai promotor.

Promotor menyadari bahwa persiapan konser Morrissey membutuhkan kerjasama erat antara pihak penyelenggara dan berbagai pihak terkait. Namun, terdapat kendala yang tak dapat diatasi sehingga menghalangi kesuksesan konser tersebut.

Pihak promotor berkomitmen mengembalikan dana penuh kepada pemegang tiket dalam waktu 60 hari kerja. "Fans yang telah membeli tiket akan menerima pengembalian dana (harga dasar + pajak) dari KIG Live melalui metode pembayaran awal."

BACA JUGA: Ari Lasso Bongkar Penghasilan Album Pertama Dewa 19

Ini merupakan kali ketiga Morrissey mendapat kesempatan menggelar konser di Jakarta. Penyanyi 64 tahun itu sebelumnya sempat menggelar konser di Tennis Indoor Jakarta, pada 10 Mei 2012 dan di GBK Sports Complex Senayan pada 12 Oktober 2016.

Kekecewaan penggemar Morrissey tak hanya terjadi di Indonesia. Karena sang musisi juga membatalkan konsernya di beberapa negara, seperti Singapura, Thailand, dan Hongkong. Demikian ulasan Okezone seputar alasan Morrissey batal konser di Jakarta.*

(SIS)