Melahirkan, Tangan Aurel Hermansyah Gemetar Sambil Pegang Tasbih jadi Sorotan

JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mereka baru saja dikaruniai anak keduanya pada Sabtu 11 November 2023.

Sejak masuk rumah sakit pada Jumat malam hingga memasuki ruang operasi, Atta Halilintar memang kerap membagikan detik-detik persalinan Aurel Hermansyah, yang dilakukan secara cesar.

Melalui akun Instagram pribadinya, Atta membagikan foto dan video di mana ia setia menemani sang istri di ruang operasi. Kakak Thariq Halilintar itu tak berhenti merapalkan doa sambil memegang tangan Aurel.

"Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Allahu akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo semangat,," kata Atta Halilintar sambil menahan tangis.

Sama dengan Atta, Aurel juga berulang kali mengucap doa dan syahadat. Bahkan keduanya sama-sama pegang tasbih selama proses persalinan.

Selain itu, hal yang jadi sorotan lainnya adalah ketika tangan Aurel Hermansyah yang tengah memegang tasbih itu tampak gemetar.

