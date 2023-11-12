Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melahirkan, Tangan Aurel Hermansyah Gemetar Sambil Pegang Tasbih jadi Sorotan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:01 WIB
Melahirkan, Tangan Aurel Hermansyah Gemetar Sambil Pegang Tasbih jadi Sorotan
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mereka baru saja dikaruniai anak keduanya pada Sabtu 11 November 2023.

Sejak masuk rumah sakit pada Jumat malam hingga memasuki ruang operasi, Atta Halilintar memang kerap membagikan detik-detik persalinan Aurel Hermansyah, yang dilakukan secara cesar.

Melalui akun Instagram pribadinya, Atta membagikan foto dan video di mana ia setia menemani sang istri di ruang operasi. Kakak Thariq Halilintar itu tak berhenti merapalkan doa sambil memegang tangan Aurel.

Melahirkan, Tangan Aurel Hermansyah Gemetar Sambil Pegang Tasbih jadi Sorotan

"Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Allahu akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo semangat,," kata Atta Halilintar sambil menahan tangis.

Sama dengan Atta, Aurel juga berulang kali mengucap doa dan syahadat. Bahkan keduanya sama-sama pegang tasbih selama proses persalinan.

Selain itu, hal yang jadi sorotan lainnya adalah ketika tangan Aurel Hermansyah yang tengah memegang tasbih itu tampak gemetar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement