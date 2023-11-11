Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Menangis Haru Sambut Kelahiran Putri Keduanya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:00 WIB
Atta Halilintar Menangis Haru Sambut Kelahiran Putri Keduanya
Atta Halilintar menangis haru sambut kelahiran anak kedua (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar tak ada hentinya bersyukur atas anak keduanya yang lahir dari rahim sang istri, Aurel Hermansyah, pada hari ini, Sabtu (11/11/2023). Melalui akun Instagramnya, Atta bahkan memperlihatkan bagaimana air matanya jatuh lantaran melihat proses persalinan caesar yang dijalani oleh sang istri.

Ada sekitar sembilan foto dan satu video yang dibagikan oleh Atta dalam akun Instagram pribadinya. Bahkan foto-foto yang diunggahnya itu tampak memperlihatkan bagaimana bahagianya Atta saat melihat persalinan sang istri, serta perjuangan Aurel sebagai ibu saat melahirkan buah hatinya.

"Tak bisa menggambarkan rasa ini #masyallahtabarakallah," tulis Atta pada keterangan unggahannya.

Terdapat empat buah foto yang memperlihatkan Atta menangis saat menemani Aurel menjalani operasi caesar. Ia pun sempat terlihat menciumi tangan istrinya yang tak ada henti berdzikir dengan menggunakan tasbih.

Atta Halilintar

Unggahan tersebut sontak membuat netizen merasa haru. Tak sedikit pula yang memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi perempuan yang diduga diberi nama Azura tersebut.

"Benar2 terharu, selamat papata sdh punya 2 anak putri jaga lah dgn agama akan selamat dunia akhirat," kata nurba***.

Halaman:
1 2
