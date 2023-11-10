Penyanyi Korea Nahee Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun

SEOUL - Penyanyi indie Korea Selatan Nahee meninggal dunia di usia 24 tahun, pada 8 November 2023. Sejauh ini, belum ada keterangan terkait penyebab kematian sang penyanyi.

Mengutip Soompi, Jumat (10/11/2023), Nahee memulai debutnya sebagai solois dengan merilis lagu Blue City, pada 28 Oktober 2019. Setahun kemudian, dia meluncurkan Blue Night dan Gloomy Day.

Pada 23 September 2020, dia meneken kontrak bersama Mun Hwa In, label rekaman independen yang sempat menjadi anak usaha Kakao M. Sepanjang 4 tahun kariernya, Nahee sudah merilis 12 single digital dan 3 lagu eksklusif Soundcloud.

Rose merupakan karya terakhir Nahee sebelum kematiannya. Lagu yang dirilis pada 26 Juli 2023 itu, didedikasikannya khusus untuk para penggemar.

