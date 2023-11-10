Advertisement
Penyanyi Korea Nahee Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |07:29 WIB
SEOUL - Penyanyi indie Korea Selatan Nahee meninggal dunia di usia 24 tahun, pada 8 November 2023. Sejauh ini, belum ada keterangan terkait penyebab kematian sang penyanyi.

Mengutip Soompi, Jumat (10/11/2023), Nahee memulai debutnya sebagai solois dengan merilis lagu Blue City, pada 28 Oktober 2019. Setahun kemudian, dia meluncurkan Blue Night dan Gloomy Day.

Nahe (Instagram @im_na._.hee)

Pada 23 September 2020, dia meneken kontrak bersama Mun Hwa In, label rekaman independen yang sempat menjadi anak usaha Kakao M. Sepanjang 4 tahun kariernya, Nahee sudah merilis 12 single digital dan 3 lagu eksklusif Soundcloud.

Rose merupakan karya terakhir Nahee sebelum kematiannya. Lagu yang dirilis pada 26 Juli 2023 itu, didedikasikannya khusus untuk para penggemar.

(van)

