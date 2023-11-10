Muncul dengan Nama Baru, Adam Vibes Rilis Single Kembali Untuk Hatiku

Tampil dengan nama baru, Adam Vibes rilis Kembali Untuk Hatiku (Foto: Dok. Adam Vibes)

JAKARTA - Adam Musik setelah resmi berganti nama menjadi Adam Vibes. Menandai pergantian nama mereka menjadi Adam Vibes, grup vokal yang digawangi Rey Mbayang, Anandito Dwis dan Natta Reza ini turut merilis single baru bertajuk Kembali Untuk Hatiku.

Meskipun saat ini Adam Vibes hadir hanya dengan tiga personel. hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk menghibur seluruh penggemarnya.

Melalui single terbaru mereka, Adam Vibes mencoba berbagi cerita tentang second chance atau kesempatan kedua dalam hubungan yang sudah terjalin lama. Bahkan, mereka juga menggambarkan bagaimana sebuah hubungan akan menjadi semakin kuat apabila masing-masing pasangan mau memberikan kesempatan itu.

“Jadi secara garis besar lagu ini tentang kesempatan kedua yang memang mungkin second chance, dimana memang sebuah hubungan yang mungkin hampir retak atau sudah retak, entah itu dari cowoknya atau ceweknya," kata Rey Mbayang, dikutip dalam Exclusive Preview Zoom Meet, Kamis, 9 November 2023.

"Tapi disini kayak yang membangun hubungan kembali, dan ternyata justru banyak banget yang manis-manis,” sambungnya.

Menurutnya, setiap rumah tangga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Apalagi seluruh personil Adam Vibes juga sudah berumah tangga, sehingga mereka pasti pernah merasakan ujian dalam rumah tangga mereka.

Namun hal itu bukan menjadi penghalang. Pasalnya dengan usaha seperti saling memaafkan, menurunkan ego, hal itu akan membuat rasa kasih sayang setiap pasangan bertambah.