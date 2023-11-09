Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siapa Kakek Ahmad Dhani?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:30 WIB
Siapa Kakek Ahmad Dhani?
Siapa kakek Ahmad Dhani? (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Siapa kakek Ahmad Dhani? Pertanyaan ini akan mengarah pada silsilah keluarga pendiri band Dewa 19 tersebut. 

Dhani merupakan anak pertama dari tiga bersaudara di mana sang ayah, Eddy Abdul Manaf berdarah Sunda. Sementara ibunya, Joyce Theresia Pamela Kohler adalah perempuan keturunan Jerman. 

Ayah Joyce, Jan Pieter Frederich Kohler merupakan pria berdarah Yahudi Ashkenazi yang lahir di Hindia Belanda, pada 1883. Dia kemudian menikahi perempuan Persia bernama Elvira Georgina Constantine. 

Dengan begitu, Ahmad Dhani secara tidak langsung memiliki darah Yahudi dan Persia yang diwariskan sang ibu. Sementara darah Sunda mengalir dari ayahnya. 

Siapa kakek Ahmad Dhani? (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Suami Mulan Jameela itu juga masih memiliki hubungan darah dengan Dadang S. Manaf, musikus dan komponis populer era ‘80-an. Sang musisi merupakan kakak tiri Dhani yang berasal dari ayahnya. 

Dadang memiliki anak laki-laki bernama Sukma Perdana Manaf alias Ytong, yang merupakan personel Club Eighties. Sehingga Ytong, adalah salah satu keponakan Ahmad Dhani. 

Halaman:
1 2
