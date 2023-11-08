Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Liburan ke Eropa, Nikita Mirzani Ogah Jenguk Lolly

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:35 WIB
Liburan ke Eropa, Nikita Mirzani <i>Ogah</i> Jenguk Lolly
Nikita Mirzani ogah jenguk Lolly (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Lolly memang sudah tidak akur. Sampai saat ini hubungan Nikita Mirzani dan putri sulungnya itu belum juga membaik.

Hal itu terbukti dengan tidak ada niatan dari Nikita Mirzani untuk menengok Lolly yang kini tinggal di London. Padahal Nikita Mirzani bersama Fuji tengah berlibur di Eropa selama 10 hari.

"Enggak ada (menemui Lolly)," kata Nikita Mirzani singkat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Liburan ke Eropa, Nikita Mirzani {Ogah} Jenguk Lolly

Bahkan perempuan 37 tahun itu langsung ngibrit lari ke dalam Bandara saat disinggung soal Lolly.

Tak berselang lama, Nikita Mirzani kembali ke luar untuk bertemu awak media. Ia pun menjelaskan bahwa sudah tidak pernah menjalin komunikasi dengan gadis 16 tahun tersebut.

"Nggak ada komunikasi, biasa aja. Udah biarin dia dengan hidupnya, saya dengan hidup saya," jelas Nikita Mirzani.

