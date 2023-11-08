Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Wafda Saifan Dikaruniai Anak Pertama

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |05:29 WIB
Selamat! Wafda Saifan Dikaruniai Anak Pertama
Wafda Saifan dikaruniai anak pertama (Foto: IG Wafda)
A
A
A

JAKARTA - Wafda Saifan datang dengan kabar bahagia. Dia baru saja dikaruniai anak pertamanya pada Senin, (6/11/2023. Kabar bahagia itu diumumkannya lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya itu, Wafda tak memamerkan foto bayinya melainkan mengunggah foto dirinya sendiri yang sedang berdiri sembari memamerkan sebuah papan bertuliskan nama serta waktu kelahiran anaknya.

Bayi yang diberi nama Kana Assami Saif itu lahir pada pukul 04.50 WIB. Wafda tak memberikan informasi terkait jenis kelamin anak pertamanya itu.

Selamat! Wafda Saifan Dikaruniai Anak Pertama

Namun, menilik dari unggahan Instagram storiesnya, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Pasalnya, beberapa kerabat Wafda menyebut bayi tersebut begitu cantik. Wafda juga memilih untuk menutupi wajah bayinya.

Dia hanya menuliskan keterangan bahwa anaknya lahir dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Bintang film Di Ambang Kematian itu mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah membantu proses persalinan istrinya serta orang-orang yang telah mengirimkan doa-doa terbaik.

"Alhamdulillah sehat selamat. Terima kasih dr. Anisar Lestaluhu, Sp.OG & seluruh tim yang bertugas, pun saudara-saudaraku yang turut mendoakan. Doa yang sama untuk semua!" tulis Wafda dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (7/11/2023).

Sontak, unggahan Wafda itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan sesama aktor dan aktris tanah air. Mereka turut berbahagia dengan kelahiran anak pertama Wafda.

"Waah selamat kak," tulis Febby Rastanty.

"Alhamdulillah congrats bro," tulis Tarra Budiman.

"Alhamdulillah ponakan udah lahir," tulis Endy Arfian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement