Selamat! Wafda Saifan Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Wafda Saifan datang dengan kabar bahagia. Dia baru saja dikaruniai anak pertamanya pada Senin, (6/11/2023. Kabar bahagia itu diumumkannya lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya itu, Wafda tak memamerkan foto bayinya melainkan mengunggah foto dirinya sendiri yang sedang berdiri sembari memamerkan sebuah papan bertuliskan nama serta waktu kelahiran anaknya.

Bayi yang diberi nama Kana Assami Saif itu lahir pada pukul 04.50 WIB. Wafda tak memberikan informasi terkait jenis kelamin anak pertamanya itu.

Namun, menilik dari unggahan Instagram storiesnya, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Pasalnya, beberapa kerabat Wafda menyebut bayi tersebut begitu cantik. Wafda juga memilih untuk menutupi wajah bayinya.

Dia hanya menuliskan keterangan bahwa anaknya lahir dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Bintang film Di Ambang Kematian itu mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah membantu proses persalinan istrinya serta orang-orang yang telah mengirimkan doa-doa terbaik.

"Alhamdulillah sehat selamat. Terima kasih dr. Anisar Lestaluhu, Sp.OG & seluruh tim yang bertugas, pun saudara-saudaraku yang turut mendoakan. Doa yang sama untuk semua!" tulis Wafda dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (7/11/2023).

Sontak, unggahan Wafda itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan sesama aktor dan aktris tanah air. Mereka turut berbahagia dengan kelahiran anak pertama Wafda.

"Waah selamat kak," tulis Febby Rastanty.

"Alhamdulillah congrats bro," tulis Tarra Budiman.

"Alhamdulillah ponakan udah lahir," tulis Endy Arfian.

