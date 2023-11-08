Kolaborasi Eksklusif Erigo dan JKT48, Kini Luncurkan Koleksi Produk Spesial Hanya di Shopee 11.11 Big Sale

JAKARTA - Brand fesyen lokal berkualitas, Erigo resmi meluncurkan rangkaian produk terbaru yang berkolaborasi dengan grup idola JKT48 secara eksklusif di Shopee. Bersamaan dengan kemeriahan kampanye Shopee 11.11 Big Sale, para pengguna dapat membeli produk fesyen Erigo x JKT48 mulai 8 November hingga 12 November 2023.

Spesial 8 November hari ini, Erigo bersama 14 member JKT48 akan melakukan sesi live streaming di Shopee Live pada pukul 18.00 - 20.30. Akan hadir banyak kejutan spesial dimana pengguna dapat menikmati potongan harga hingga 30 ribu dan pembeli terbanyak berkesempatan mendapat hadiah menarik dari JKT48.

Produk terbaru Erigo kali ini adalah T-shirt, Hoodie, dan Denim Jacket bekerjasama dengan ilustrator lokal untuk memberikan sentuhan kreativitas seni Indonesia yaitu Imelda Adams, Kevin Varian, Nadia Diandra dan Ryol dengan desain eksklusif berbeda.

Desain produk yang dihadirkan akan mewakili masing-masing member JKT48 dengan berbagai pilihan warna terkini seperti Lavender Gray, Almond Milk, Blue Denim, Sage Green, Medium Blue, dan Black.

Pilihan warna ini sangat cocok untuk dipakai sehari-hari oleh pengguna wanita maupun pria, dan bisa di mix and match sesuai dengan gaya fesyen masing-masing orang.

Muhammad Sadad, Founder Erigo mengatakan, “kami selalu berupaya mengikuti tren terkini untuk menjawab kebutuhan para konsumen yang tentunya memiliki style dan gaya fashion yang berbeda".

"Melalui berbagai pilihan produk fashion streetwear kami, diharapkan dapat membantu pengguna pria dan wanita untuk memadu padankan pakaiannya dengan lebih stylish dan mudah untuk dipakai sehari-hari," ujarnya.