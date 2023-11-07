Dave Hendrik Tak Trauma Kerja Usai Alami Serangan Jantung

JAKARTA - Dave Hendrik mengaku kesibukannya makin padat setelah mengalami serangan jantung pada April 2023. Pria 46 tahun itu mengaku tidak trauma dengan masalah kesehatan yang pernah dialaminya itu.

"Nggak (trauma) sih, kan aku operasi April. Tiga bulan setelahnya aku udah kayak mau ikut olimpiade, olahraga tiap hari," kata Dave Hendrik di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dave juga tak sedikit pun mengurangi aktivitas olahraga beratnya seperti berlari. Dia pun berkomitmen untuk menjaga kesehatan seumur hidupnya.

"Jadi sampai hari ini aku masih bisa olahraga lari, itu tuh dari persiapan yang saya lakukan setiap hari. Makanya buat aku, dokter sudah clear buat saya. Dari satu bulan setelah operasi juga aku udah nge-MC, cuma ya komitmen seumur hidup aja buat hidup sehat," tutur Dave Hendrik.

Saat mengalami serangan jantung, Dave mengaku tidak merasakan gejala apapun.

"Nggak ada gejala apa-apa sih, tiba-tiba aja serangan. Jadi pas habis event kayak gini, tiba-tiba berasa nggak nyaman di dada. Berasa panas gitu, kayak ada lempengan panas," ungkapnya.