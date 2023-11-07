Fuji Jadi Trending Topic Gegara Chat Kasar ke Karyawan, Fans Ramai Bela

JAKARTA - Fujianti Utami mendadak jadi trending topik gegara isi chat kasarnya ke karyawan tersebar luas. Tak hanya itu, ia juga diketahui tidak membayar gaji karyawannya tepat waktu.

Terkait telat membayar gaji, Fuji pun melayangkan permintaan maafnya di hadapan media. Tak lama, karyawannya tersebut pun mengunggah bukti transfer dari Fuji dan mengatakan bahwa gajinya sudah dibayar oleh mantan kekasih Thariq Halilintar itu.

Meski sudah membayar gaji karyawannya, nama Fuji hingga kini masih terus menjadi perbincangan. Apalagi ada kata-kata kasar dan makian yang dilontarkan oleh gadis 21 tahun itu pada karyawannya.

Awalnya, chat Fuji memarahi karyawannya disebar oleh teman Marissya Icha, yakni pemilik akun @hay_tje. Dalam unggahannya, Fuji tampak memarahi seorang karyawan bernama Abdul yang diduga bertugas untuk merekam segala kegiatannya untuk kebutuhan YouTube.

Kesal lantaran karyawan tersebut bekerja kurang profesional, adik Fadly Faisal ini pun tampak marah. Bahkan ia sampai menyebut karyawan tersebut bodoh.

"Lo rekam pertandingannya lah jangan rekam gue doang. FOKUSSS DONG, sampe bodoh kayak kemarin lagi gausah kerja aja Dul," tulis Fuji dalam chatnya.