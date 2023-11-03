Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Unggah Gambar Semangka sebagai Simbol Solidaritas untuk Palestina

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:28 WIB
5 Artis Unggah Gambar Semangka sebagai Simbol Solidaritas untuk Palestina
5 Artis Unggah Simbol Semangka sebagai Simbol Solidaritas Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - From the River to the Sea, Palestine will be free. Hingga saat ini Israel terus membombardir Gaza, Palestina. Hal ini membuat dunia bereaksi. Semangka menjadi simbol perlawanan Palestina terhadap Israel.

Semangka pertama kali muncul pada tahun 1967, ketika Israel menguasai Tepi Barat dan Gaza, dan mengambil Yerusalem Timur. Saat itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai pelanggaran pidana di Gaza dan Tepi Barat.

Keadaan inilah yang akhirnya membuat warga Palestina memilih semangka untuk lambang perlawanan mereka. Salah satunya yakni menggambar semangka.

Artis Indonesia juga menyuarakan pembantaian yang dilakukan Israel kepada warga Palestina. Banyak artis Indonesia memposting semangka sebagai bentuk dukungan kepada Palestina.

5 Artis Unggah Gambar Semangka sebagai Simbol Solidaritas untuk Palestina

1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Raffi Ahmad turut mengunggah semangka di akun Instagram miliknya. Raffi turut berdoa dan memberikan dukungan kepada Palestina.

Selain mengunggah semangka, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga membuka donasi. Nantinya donasi tersebut akan diberikan untuk kebutuhan warga Palestina.

"Bismillah.Aku, Nagita, Rafathar, Rayyanza, & all tim RANS, bermaksud menggalang donasi untuk saudara kita di Palestina. 🙏🏻🍉. We Pray, We Care. Bagi mereka, bantuan kemanusiaan dari kita semua," ucap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

2. Teuku Wisnu

Teuku Wisnu menjadi salah satu artis yang rajin mengunggah konten tentang kekejaman Israel terhadap Palestina. Sebagai bentuk dukungan kepada warga Palestina, Wisnu juga mengunggah gambar semangka.

Di slide kedua dalam unggahannya, Teuku Wisnu mengunggah semangka berbentuk wilayah Palestina karya dari seniman Sami Boukhari.

Tak cuma itu, melalui laman Instagramnya, suami Shireen Sungkar itu membuka donasi untuk korban sipil khususnya di Jalur Gaza yang menjadi korban serangan balasan Israel.

Halaman:
1 2
