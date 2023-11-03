Tsania Marwa Berkoar di Medsos Soal Anak, Atalarik Syach: Itu Sampah Sesampah-Sampahnya!

JAKARTA - Atalarik Syach angkat bicara dan menanggapi celotehan mantan istrinya, Tsania Marwa di media sosial. Dalam unggahannya, Marwa diketahui tampak berkoar soal dirinya yang kesulitan bertemu dengan anak hingga dipaksa untuk memberikan paspor kedua buah hatinya.

Menanggapi masalah tersebut, Atalarik tak ingin ambil pusing dan menganggap pernyataan dari mantan istrinya, hanya sebuah angin lalu semata.

"Apapun konten yang ada di dalam medsos mantan saya, itu sampah sesampah sampahnya buat saya. Khususnya masalah keluarga," ujar Atalarik Syach ditemui di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur baru-baru ini.

Tak cuma itu, saudara Teddy Syach itu mengaku tidak peduli dengan pernyataan miring banyak orang. Termasuk para haters di media sosial ikut menyerang dirinya.