Inara Rusli Jengah dengan Sidang Cerai: Pengin Cepat Selesai!

JAKARTA - Sidang perceraian Inara Rusli dan Virgoun tampaknya berjalan alot. Kedua pihak sama-sama berjuang mencari keadilan di depan majelis hakim.

Diketahui, sidang perceraian mereka sudah berjalan selama enam bulan sejak Inara melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat pada 22 Mei lalu.

Inara pun mengaku mulai jengah dengan proses panjang perceraiannya itu.

"Kelanjutan, PA belum selesai, Polda belum selesai. Pengin cepet selesai, bisa fokus bisnis dan anak anak," ucap Inara kepada wartawan belum lama ini.

Selain itu, laporannya soal kasus dugaan perzinaan juga belum menemui titik terang. Padahal, Inara menegaskan tidak pernah memberikan syarat khusus jika Virgoun ingin berdamai.

"Nggak ada si, damai tinggal damai. Balik lagi, itikad baik," ujar dia.