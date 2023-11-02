Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Jengah dengan Sidang Cerai: Pengin Cepat Selesai!

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:02 WIB
Inara Rusli Jengah dengan Sidang Cerai: Pengin Cepat Selesai!
Inara Rusli jengah jalani sidang cerai (Foto: IG Inara Rusli)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Inara Rusli dan Virgoun tampaknya berjalan alot. Kedua pihak sama-sama berjuang mencari keadilan di depan majelis hakim.

Diketahui, sidang perceraian mereka sudah berjalan selama enam bulan sejak Inara melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat pada 22 Mei lalu.

Inara Rusli Jengah dengan Sidang Cerai: Pengin Cepat Selesai!

Inara pun mengaku mulai jengah dengan proses panjang perceraiannya itu.

"Kelanjutan, PA belum selesai, Polda belum selesai. Pengin cepet selesai, bisa fokus bisnis dan anak anak," ucap Inara kepada wartawan belum lama ini.

Selain itu, laporannya soal kasus dugaan perzinaan juga belum menemui titik terang. Padahal, Inara menegaskan tidak pernah memberikan syarat khusus jika Virgoun ingin berdamai.

"Nggak ada si, damai tinggal damai. Balik lagi, itikad baik," ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement