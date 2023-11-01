Advertisement
Pernah ke Masjid Al Aqsa, Dian Pelangi: Palestina Akan Merdeka

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:46 WIB
Pernah ke Masjid Al Aqsa, Dian Pelangi: Palestina Akan Merdeka
Dian Pelang: Palestina Akan Merdeka (Foto: IG Dian Pelangi)
A
A
A

JAKARTA - Konflik Palestina dan Israel terus saja menyorot perhatian dunia. Peperangan yang meledak sejak Sabtu, 7 Oktober lalu pun menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia dari segala kalangan, termasuk para selebriti Indonesia. Mereka menyuarakan pendapat dan berbagi kisah mengenai konflik tersebut.

Salah satunya adalah Dian Pelangi, seorang desainer kenamaan tanah air yang terlibat aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina belakangan ini. Terbaru, dia mengunggah foto saat dirinya menyambangi Palestina pada tahun 2011 lalu.

Pernah ke Masjid Al Aqsa, Dian Pelangi: Palestina Akan Merdeka

Dia juga membagikan foto saat berada di Masjid al-Aqsha al-Mubarak yang berlokasi di Kota al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina. Sudah cukup lama Dian Pelangi mendukung kemerdekaan Palestina. Dia meyakini bahwa akan tiba saatnya Palestina meraih kemerdekaannya.

"Dari Hebron, Al-Quds 2011. "Saya tetap menegakkan kepala, jauh di lubuk hati saya, saya tidak pernah ragu bahwa Palestina besok akan merdeka.” Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka,"tulis Dian Pelangi dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (31/10/2023).

Dian Pelangi juga sempat membagikan potret saat dirinya dan sang suami turun ke jalan beberapa waktu lalu demi membela Palestina bersama ribuan massa lainnya.

