HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jomblo, Angelina Sondakh Akui Butuh Teman Curhat Jika Kesepian

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:24 WIB
Jomblo, Angelina Sondakh Akui Butuh Teman Curhat Jika Kesepian
Angelina Sondakh butuh teman curhat (Foto: M Faisal/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Angelina Sondakh atau yang akrab disapa Angie saat ini tengah menikmati kehidupannya sebagai figur publik pasca-bebas dari penjara karena kasus korupsi.

Angie juga baru saja merilis sebuah lagu berjudul Mengenangmu sebagai penanda kembali ke dunia hiburan Tanah Air.

Lagu itu bercerita tentang kisahnya dengan mendiang Adjie Massaid yang dinyanyikan oleh musisi Bebi Romeo.

Angie pun bersyukur lagu yang ia tulis di dalam penjara ini akhirnya resmi dirilis.

Jomblo, Angelina Sondakh Akui Butuh Teman Curhat Jika Kesepian

"Ini sudah lebih dari apa yang aku idam-idamkan. Allah udah ngasih lebih dari yang aku minta, aku pengin lagu ini jadi. Aku mau ini biar Keanu dengar," kata Angelina Sondakh saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Kalau ngomongin video klipnya jujur secara finansial aku nggak sanggup jadi aku hanya mohon sama Allah kalau memang ini hadiah buat Keanu pasti Allah akan mudahkan," sambungnya.

Kini, Angie mengaku tidak memiliki impian khusus dalam menjalani kehidupannya. Wanita 45 tahun itu lebih menyandarkan diri kepada Tuhan selama masih berstatus orang tua tunggal bagi Keanu.

"Aku nggak punya lagi impian yang gimana-gimana karena Allah tau apa yang aku mau. Kalau lagu ini aku buat untuk mengenang mas Adjie ya aku merindukan mad Adjie di masa-masa aku sendiri ayahku meninggal," tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
