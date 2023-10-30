Atta Halilintar Panik Jelang Persalinan Caesar Kedua Aurel Hermansyah

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sebentar lagi akan resmi menjadi orang tua dua anak. Kepada awak media, Atta mengatakan bahwa adik dari Ameena Hanna Nur Atta akan lahir dalam satu minggu lagi.

Jelang kelahiran anak keduanya, Atta dan Aurel tentunya sudah mempersiapkan hal tersebut.

"Tinggal seminggu lagi nih," ujar Atta Halilintar di kawasan Ciledug, Tangerang, Minggu, 29 Oktober 2023.

"Ya kami nyiapin doa, gimana caranya kami sekarang udah prepare," sambung Atta.

Jelang persalinannya, Atta sudah meminta istrinya untuk banyak beristirahat di rumah. Bahkan, ia juga melarang Aurel untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, mengingat, perutnya sudah semakin membesar.

"Makanya kan mestinya hari ini Mama Nur ikut nonton bola, tapi nggak dateng. Udah gede banget soalnya, jalannya juga udah susah," ungkap Atta Halilintar.