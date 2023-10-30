Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Panik Jelang Persalinan Caesar Kedua Aurel Hermansyah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:13 WIB
Atta Halilintar Panik Jelang Persalinan Caesar Kedua Aurel Hermansyah
Atta Halilintar panik jelang persalinan kedua Aurel Hermansyah (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sebentar lagi akan resmi menjadi orang tua dua anak. Kepada awak media, Atta mengatakan bahwa adik dari Ameena Hanna Nur Atta akan lahir dalam satu minggu lagi.

Jelang kelahiran anak keduanya, Atta dan Aurel tentunya sudah mempersiapkan hal tersebut.

"Tinggal seminggu lagi nih," ujar Atta Halilintar di kawasan Ciledug, Tangerang, Minggu, 29 Oktober 2023.

"Ya kami nyiapin doa, gimana caranya kami sekarang udah prepare," sambung Atta.

Jelang persalinannya, Atta sudah meminta istrinya untuk banyak beristirahat di rumah. Bahkan, ia juga melarang Aurel untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, mengingat, perutnya sudah semakin membesar.

"Makanya kan mestinya hari ini Mama Nur ikut nonton bola, tapi nggak dateng. Udah gede banget soalnya, jalannya juga udah susah," ungkap Atta Halilintar.

Atta Halilintar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement