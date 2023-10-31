10 Film Action Terbaik Hollywood yang Tidak Bosan Ditonton Berkali-kali

Film Action terbaik Hollywood yang tidak bosan ditonton berkali-kali. (Foto: Film John Wick/IMDb)

FILM action terbaik Hollywood yang tidak bosan ditonton berkali-kali dapat menamani diwaktu luang. Film ini tidak hanya mengusung kisah menarik, tetapi juga alur menegangkan dan sulit ditebak.

Berikut ini Okezone hadirkan 10 film action terbaik Hollywood yang tidak bosan ditonton berkali-kali melansir Time Out pada, Selasa (31/10/23):

1. Die Hard - 1988

Disutradarai oleh John McTiernan, film ini dibintangi oleh Bruce Willis yang memerankan karakter ikonik John McClane. Die Hard mengambil berlatar belakang di sebuah gedung pencakar langit yang dikuasai oleh teroris. Mclane menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat menyelamatkan orang-orang di dalam gedung tersebut.

2. The Dark Knight - 2008

Sebuah film superhero yang menggabungkan aksi, kegelapan, dan kisah yang kompleks. Disutradarai oleh Christopher Nolan, film ini menampilkan adegan tak terlupakan dari Heath Ledger sebagai Joker. Aksi yang mendebarkan dan akting brilian membuat film ini menjadi salah satu film terbaik dalam genre action.