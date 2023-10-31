Wow, Zee dan Freya Sukses Berjualan di Shopee Live Streaming yang Undangan Nonton Langsung JKT48!

JAKARTA - Kehadiran grup idol JKT48 yang diwakilkan oleh Zee dan Freya di live streaming Shopee Live pada Senin (30/10/2023) lalu, bikin geger. Performa JKT48 melalui akun toko @OfficialJKT48 di Shopee Live berlangsung spektakuler. Penampilan Zee dan Freya JKT48 di live streaming Shopee Live yang dimulai pukul 20.00 WIB juga pecah banget, bahkan sesi Shopee Live keduanya sukses bikin para Wota dan netizen se-Indonesia gempar. Menariknya, ini adalah live streaming JKT48 pertama kalinya di Shopee Live loh!

Tingginya antusiasme para Wota dan masyarakat se-Indonesia dalam menyaksikan kolaborasi Shopee Live dan JKT48, terbukti dari hebohnya para Wota dan netizen Indonesia yang berinteraksi dengan Zee dan Freya JKT48 melalui live streaming Shopee Live. Pasalnya, spesial di sesi live streaming JKT48 di Shopee Live melalui akun toko @OfficialJKT48 pada Senin (30/10/2023) lalu yang dimulai pukul 20.00 WIB, ada penawaran bombastis untuk semua pengguna Shopee yang ingin berjumpa dengan JKT48.

Bagi 1.500 pembeli pertama yang berbelanja dengan minimum pembelian Rp100.000 dan status pesanan sudah terbayar selama Shopee Live Streaming JKT48, berkesempatan untuk mendapatkan undangan nonton live performance JKT48 di acara TV Show Shopee 11.11 Big Sale pada 11 November 2023 nanti.

Tak heran euphoria para Wota dan masyarakat di tanah air begitu meledak, semuanya tentu tak mau kehilangan peluang emas bertemu dan nonton Live JKT48 di acara TV Show Shopee x JKT48 secara langsung melalui cara yang mudah, yaitu dengan berbelanja di live streaming Shopee Live.

Tentunya kemeriahan Shopee Live x JKT48, juga tak lepas dari bakat yang dimiliki Zee dan Freya JKT48. Selain memiliki talenta bermusik dan menari yang luar biasa, ternyata kemampuan kedua idol cantik itu dalam berjualan lewat fitur live streaming Shopee Live bukanlah kaleng-kaleng. Diketahui, Zee dan Freya JKT48 hadir di Shopee Live melalui akun toko @OfficialJKT48 untuk memandu para penonton berbelanja berbagai produk berkualitas tinggi, mulai dari produk fesyen, beauty, aksesoris, gadget, hingga merchandise resmi JKT48.

Tentunya, dengan suguhan beragam promo fantastis dari Shopee seperti Gratis Ongkir dan Shopee Live Semua Diskon Murah. Selama sesi live streaming JKT48 di Shopee Live berlangsung pada Senin (30/10/2023) lalu, kolom komentar akun toko @OfficialJKT48 di Shopee Live dibanjiri pujian dan komentar positif dari para Wota dan netizen se-Indonesia.

“Auto borong,” kata netizen.

“SEMOGA DAPAT UNDANGANNYA,” pinta netizen. “Auto beli karena ada Freya,” puji netizen.

“Zee I Love You,” timpal netizen lain. “Apakabar Oshiku,” tanya netizen. “SEJUTA PUN KUBELI,” ungkap netizen.