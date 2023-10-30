5 Band Indonesia Asal Malang

BAND Indonesia asal Malang. Kawasan yang dikenal dengan julukan Kota Apel ini ternyata juga banyak mencetak musisi berbakat.

Banyak yang membentuk grup band kemudian berkiprah di industri musik Tanah Air. Perlahan tapi pasti, karya yang mereka hadirkan pun mulai disukai para penikmat musik.

Berikut ini Okezone ulas 5 band Indonesia asal Malang, melansir dari berbagai sumber.

1. Coldiac





Grup musik indie pop ini dibentuk pada 2015. Beranggotakan Sambadha Wahyadyatmika, Mahatamtama Arya Adinegara, Derry Rith, dan Bhima Bagaskara.