Ammar Zoni dan Irish Bella Mulai Harmonis Lagi, Semringah Main Bareng Keponakan

JAKARTA - Ammar Zoni dan Irish Bella kembali kepergok menghabiskan waktu bersama setelah sebelumnya kedapatan berkumpul bersama keluarga besar Ammar.

Kebersamaan yang kedua kalinya ini seolah menepis rumor tak sedap yang sempat menerpa rumah tangga mereka setelah Ammar kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Momen kebersamaan mereka dibagikan Ammar Zoni melalui Instagram storiesnya. Mereka tampak sedang bermain bersama keponakan yang merupakan putra dari adik Ammar, Aditya Zoni.

Ammar Zoni tampak berusaha menggendong keponakannya yang terlihat ingin melepaskan diri lantaran sedang sangat aktif bergerak. Ammar dan Irish pun tampak semringah melihat keponakannya sedang belajar berjalan. Senyum mengembang dengan manisnya dari wajah Irish Bella.

"MASHAALLAH TABARAKALLAH, keponakan uncle udah bisa jalan aja," tulis Ammar Zoni dikutip dari unggahan Instagram Story-nya, Minggu (29/10/2023).

Meski tampak duduk bersebelahan, tetap terlihat jarak antara Irish dan Ammar. Video tersebut juga tak menunjukkan interaksi diantara keduanya.