Arafah Rianti Ngebet Ingin Segera Menikah: Gimana Ya Caranya

JAKARTA - Arafah Rianti kini sudah berusia 26 tahun. Jebolan ajang pencarian bakat itu terbilang sukses meniti kariernya di dunia entertainment. Sayangnya, ada satu harapan yang belum juga terwujud, yakni menikah.

Sampai saat ini, perempuan adalah Depok, Jawa Barat itu mengaku masih mencari-cari siapa pasangan yang akan menjadi pasangan hidupnya.

"Menikah, nah itu dia belum ada gimana caranya," kata Arafah Rianti di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Arafah juga tidak bisa mematok target kapan ia akan menikah. Sebab ia masih mencari pasangannya terlebih dahulu.

"Ada dulu ya (pasangan), baru memikirkan (bina rumah tangga) Karena kalau nggak ada ya buat apa," jelas Arafah.

"Kita kan harus punya pasangan, baru target kita menikahnya kapan," sambungnya.

Beruntung keluarga juga tidak mendesak pemain film Cek Toko Sebelah itu untuk segera menikah, meski ia sendiri sudah ngebet menikah.

"Nggak, karena orangtua ku benar-benar penginnya yang tepat banget, soalnya kan menikah itu seumur hidup sekali," ungkap Arafah.

