Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arafah Rianti Ngebet Ingin Segera Menikah: Gimana Ya Caranya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |10:32 WIB
Arafah Rianti Ngebet Ingin Segera Menikah: Gimana Ya Caranya
Arafah Rianti ngebet menikah (Foto: IG Arafah)
A
A
A

JAKARTA - Arafah Rianti kini sudah berusia 26 tahun. Jebolan ajang pencarian bakat itu terbilang sukses meniti kariernya di dunia entertainment. Sayangnya, ada satu harapan yang belum juga terwujud, yakni menikah.

Sampai saat ini, perempuan adalah Depok, Jawa Barat itu mengaku masih mencari-cari siapa pasangan yang akan menjadi pasangan hidupnya.

"Menikah, nah itu dia belum ada gimana caranya," kata Arafah Rianti di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

 Arafah Rianti Ngebet Ingin Segera Menikah: Gimana Ya Caranya

Arafah juga tidak bisa mematok target kapan ia akan menikah. Sebab ia masih mencari pasangannya terlebih dahulu.

"Ada dulu ya (pasangan), baru memikirkan (bina rumah tangga) Karena kalau nggak ada ya buat apa," jelas Arafah.

"Kita kan harus punya pasangan, baru target kita menikahnya kapan," sambungnya.

Beruntung keluarga juga tidak mendesak pemain film Cek Toko Sebelah itu untuk segera menikah, meski ia sendiri sudah ngebet menikah.

"Nggak, karena orangtua ku benar-benar penginnya yang tepat banget, soalnya kan menikah itu seumur hidup sekali," ungkap Arafah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement