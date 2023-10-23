Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Manja Betrand Peto Viral Lagi, Gelagat Sarwendah Curi Perhatian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:32 WIB
Video Manja Betrand Peto Viral Lagi, Gelagat Sarwendah Curi Perhatian
Video manja Betrand Peto dengan Sarwendah viral lagi. (Foto: Instagram/@betrandpetoputraonsu)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah kembali jadi trending topic di Twitter. Hal ini bermula usai video dirinya dengan sang putra sambung, Betrand Peto kembali jadi perbincangan publik.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat istri Ruben Onsu begitu akrab dengan Betrand. Bahkan, beberapa kali Betrand terlihat manja dengan Wendah hingga sering menciumi sang ibunda.

Salah satu video yang viral di Twitter diunggah oleh pemilik akun @lovemberfck. Banyak warganet salah fokus lantaran Wendah dinilai terlihat tak nyaman saat Betrand datang dan mulai mencium dirinya.

“Mukanya Sarwendah gak bisa bohong,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (23/10/2023).

Video itu menunjukkan Sarwendah yang tengah melakukan siaran live sembari menjual beberapa perabotan memasak. Kemudian, Betrand hadir dan mencium sang ibunda.

Tak dipungkiri, wajah Sarwendah sedikit berubah saat Peto menghampirinya. Perubahan wajah wanita 34 tahun itu mencuri perhatian netizen dan menimbulkan tanda tanya.

Tak sampai di situ, ada pula beberapa video lainnya yang memerlihat keakraban Sarwendah dan Betrand. Namun, netizen justru curiga dan menganggap aksi Betrand Peto justru diluar batas mengingat dirinya anak sambung Sarwendah dan Ruben Onsu.

Halaman:
1 2
