Tompi Padukan Bidang Kecantikan dan Seni Jadi Satu Tempat

TANGERANG - Selain sebagai seorang musisi, Tompi juga dikenal sebagai dokter bedah plastik dimana sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tompi diketahui lulus dari Fakultas Kedokteran UI pada 1997 dan melanjutkan pendidikan magisternya di Spesialis Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 2010.

Lantas, seperti apa jika dua bidang yang digeluti Tompi itu akhirnya disatukan dalam suatu tempat? Ia mendirikan tempat yang di dalamnya terdapat pelayanan bidang kecantikan dan kesehatan namun dijadikan satu tempat dengan ruangan untuk showcase berbagai macam karya seni, mulai dari musik, foto, lukisan, dan yang lainnya.

Tempat bernama T-Space at Bintaro 9 ini didirikan oleh Tompi untuk dijadikan sebagai tempat yang nantinya juga diharapkan akan menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan karya-karya terbaiknya, menyelenggarakan pagelaran atau show, atau bahkan menjual karya-karya tersebut ke penikmatnya.

Tempatnya didesain estetik oleh arsitek andalan sehingga selain untuk ruang tunggu pasien, ruangan ini menjadi serbaguna lantaran begitu estetik di setiap sudutnya dan dapat dijadikan tempat untuk live music.

"Tidak hanya bicara soal estetika, kesehatan tapi juga tempat untuk para seniman. Kita buat untuk kolaborasi antara seniman, baik seniman musik, seniman tari, buku, pengarang, fotografer, videografer, pelukis nah semuanya ini kita rangkum jadi satu ini tempatnya,"ujar Tompi di T-Space Bintaro, Jombang, Tangerang Selatan, belum lama ini.