Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tompi Padukan Bidang Kecantikan dan Seni Jadi Satu Tempat

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:49 WIB
Tompi Padukan Bidang Kecantikan dan Seni Jadi Satu Tempat
Tompi padukan bidang kecantikan dan seni jadi satu tempat. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Selain sebagai seorang musisi, Tompi juga dikenal sebagai dokter bedah plastik dimana sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tompi diketahui lulus dari Fakultas Kedokteran UI pada 1997 dan melanjutkan pendidikan magisternya di Spesialis Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 2010.

Lantas, seperti apa jika dua bidang yang digeluti Tompi itu akhirnya disatukan dalam suatu tempat? Ia mendirikan tempat yang di dalamnya terdapat pelayanan bidang kecantikan dan kesehatan namun dijadikan satu tempat dengan ruangan untuk showcase berbagai macam karya seni, mulai dari musik, foto, lukisan, dan yang lainnya.

Tempat bernama T-Space at Bintaro 9 ini didirikan oleh Tompi untuk dijadikan sebagai tempat yang nantinya juga diharapkan akan menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan karya-karya terbaiknya, menyelenggarakan pagelaran atau show, atau bahkan menjual karya-karya tersebut ke penikmatnya.

Tempatnya didesain estetik oleh arsitek andalan sehingga selain untuk ruang tunggu pasien, ruangan ini menjadi serbaguna lantaran begitu estetik di setiap sudutnya dan dapat dijadikan tempat untuk live music.

"Tidak hanya bicara soal estetika, kesehatan tapi juga tempat untuk para seniman. Kita buat untuk kolaborasi antara seniman, baik seniman musik, seniman tari, buku, pengarang, fotografer, videografer, pelukis nah semuanya ini kita rangkum jadi satu ini tempatnya,"ujar Tompi di T-Space Bintaro, Jombang, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095831/tompi-KdSP_large.jpg
Kasus Penganiayaan Dokter Koas Unsri, Tompi Sentil Lady Aurellia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891901/didemo-warga-tompi-pembangunan-klinik-sudang-dengan-izin-boPUx1H5eh.jpg
Didemo Warga, Tompi: Pembangunan Klinik Sudah dengan Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891748/tompi-buka-suara-usai-klinik-barunya-didemo-warga-pondok-aren-vzgD1wfKvv.JPG
Tompi Buka Suara usai Klinik Barunya Didemo Warga Pondok Aren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/33/2786121/tompi-ungkap-menu-makanan-paling-dirindukan-di-bulan-ramadhan-8Xfh8W3HHG.jpg
Tompi Ungkap Menu Makanan Paling Dirindukan di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/22/33/2785707/menu-takjil-andalan-tompi-di-bulan-ramadhan-FktHqIJ7qp.jpg
Menu Takjil Andalan Tompi di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/20/33/2458508/tompi-dihujat-karena-dinilai-merendahkan-perempuan-di-film-selesai-v5NVx9jTEC.jpg
Tompi Dihujat karena Dinilai Merendahkan Perempuan di Film Selesai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement