Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Tasya Farasya Turun ke Jalan Bela Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |23:03 WIB
Suami Tasya Farasya Turun ke Jalan Bela Palestina
Suami Tasya Farasya bela Palestina (Foto: IG Tasya)
A
A
A

JAKARTA - Suami selebgram Tasya Farasya, Ahmad Assegaf baru-baru ini menjadi sorotan. Ahmad ikut turun ke jalan dan berunjuk rasa membela Palestina.

Momen Ahmad menyuarakan aspirasinya untuk Palestina ini pun dibagikan Tasya di postingan Instagram-nya. Beauty influencer itu memerlihatkan momen Ahmad saat dimintai pendapatnya bila ia menemui rakyat Palestina.

“Pertama kita minta maaf karena kita cuma bisa mendukung sebisa kita. Sebatas kemampuan kita,” ungkap Ahmad, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Suami Tasya Farasya Turun ke Jalan Bela Palestina

Ahmad juga terus memanjatkan doa dan dukungan untuk para saudara dan rakyat di Palestina yang tengah berjuang melawan serangan dari Israel.

Bapak dua anak ini pun berharap para rakyat di Palestina bisa selalu sabar dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini.

“Tentunya harapan kita juga rakyat Palestina sabar terus dan bisa mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan hak-haknya,” jelas Ahmad.

Tak sampai di situ, Ahmad juga berdoa agar Palestina bisa menjadi negara yang bisa terbebas dari tekanan maupun ancaman dan warga sipilnya bisa hidup dengan damai.

“Harapannya Palestina bisa memiliki negara yang berdaulat dan benar-benar independant dari tekanan,” tambah Ahmad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement