Suami Tasya Farasya Turun ke Jalan Bela Palestina

JAKARTA - Suami selebgram Tasya Farasya, Ahmad Assegaf baru-baru ini menjadi sorotan. Ahmad ikut turun ke jalan dan berunjuk rasa membela Palestina.

Momen Ahmad menyuarakan aspirasinya untuk Palestina ini pun dibagikan Tasya di postingan Instagram-nya. Beauty influencer itu memerlihatkan momen Ahmad saat dimintai pendapatnya bila ia menemui rakyat Palestina.

“Pertama kita minta maaf karena kita cuma bisa mendukung sebisa kita. Sebatas kemampuan kita,” ungkap Ahmad, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (22/10/2023).

Ahmad juga terus memanjatkan doa dan dukungan untuk para saudara dan rakyat di Palestina yang tengah berjuang melawan serangan dari Israel.

Bapak dua anak ini pun berharap para rakyat di Palestina bisa selalu sabar dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini.

“Tentunya harapan kita juga rakyat Palestina sabar terus dan bisa mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan hak-haknya,” jelas Ahmad.

Tak sampai di situ, Ahmad juga berdoa agar Palestina bisa menjadi negara yang bisa terbebas dari tekanan maupun ancaman dan warga sipilnya bisa hidup dengan damai.

“Harapannya Palestina bisa memiliki negara yang berdaulat dan benar-benar independant dari tekanan,” tambah Ahmad.