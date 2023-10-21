Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah akan Melahirkan 2 Minggu Lagi, Atta Halilintar Tak Sabar

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:50 WIB
Aurel Hermansyah akan Melahirkan 2 Minggu Lagi, Atta Halilintar Tak Sabar
Aurel Hermansyah akan melahirkan dalam dua minggu lagi (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah menantikan kelahiran anak kedua. Usia kandungan Aurel yang sudah memasuki trimester akhir, bahkan membuat pasangan ini hanya tinggal menghitung hari sebelum akhirnya Ameena resmi menjadi kakak.

Melalui akun Instagramnya, sulung dari keluarga Gen Halilintar ini mengungkapkan bahwa sang istri akan melahirkan dua minggu lagi. Bahkan demi menyambut buah hatinya yang kedua, Atta juga sudah memilih rumah sakit serta kamar untuk nantinya Aurel menjalani proses persalinan.

Melalui akun Instagramnya, Atta tampak mengunggah foto-foto saat dirinya bersama Aurel sedang memeriksakan kandungan ke dokter. Dalam unggahannya, selain membagikan layar USG terdapat pula momen saat dia mencium dan mengelus perut sang istri tercinta yang semakin membesar.

Terlihat dalam layar USG bahwa pengecekan itu dilakukan pada tanggal 18 Oktober lalu. Atta pun berharap Aurel beserta calon bayi dalam kandungannya selalu diberi kesehatan hingga proses persalinan nantinya. Dia tampak tak sabar untuk bertemu dengan anak keduanya itu.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

Halaman:
1 2
