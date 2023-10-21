Jefri Nichol Tarik Kata-Kata Soal Keinginannya Buat Cacat Orang Tua Netizen

Jefri Nichol tarik kata-kata ingin buat cacat orang tua netizen (Foto: Instagram @jefrinichol)

JAKARTA - Jefri Nichol kembali menjadi perbincangan lantaranribut dengan netizen di Twitter atau X. Kemarahan bintang film Jakarta vs Everybody tersebut terjadi lantaran kemunculan netizen yang menyenggolnya jelang pertandingan tinjunya dengan El Rumi.

Dalam cuitannya di Twitter, bintang film Jakarta vs Everybody ini menuliskan kata-kata tak pantas. Bahkan ia sampai menantang ingin menghajar orangtua dari salah satu netizen itu.

“Bapak lu gue bikin cacat,” kata Nichol, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (20/10/2023).

Cuitan Nichol itu pun bikin warganet geram bahkan ditantang untuk datang langsung ke kediamannya di Makassar.

“Sini Jef gue tunggu di Makassar, awas kalau gak bikin bapak gue cacat,” kata akun @cgaretsaftrmeal.

Mulanya Nichol tak menanggapi tantangan warganet itu. Hingga akhir seorang warganet memintanya untuk memenuhi ajakan tersebut.

Alhasil, Nichol pun merespon tantangan tersebut. Ia mengaku ingin menarik kata-katanya pada netizen itu.