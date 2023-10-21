Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Suzanna Dijuluki Ratu Film Horor

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |06:30 WIB
Alasan Suzanna Dijuluki Ratu Film Horor
Alasan Suzanna dijuluki ratu film horor. (Foto: Istimewa/Instagram/@suzannaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Suzanna dijuluki ratu film horor setelah bermain dalam sederet film horor di era ‘70-an. Dia menjalani kariernya sepanjang 1950-1990 dengan 42 judul film yang sebagian besar bergenre horor. 

Aktris bernama asli Suzzanna Martha Frederika van Osch ini lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 13 Oktober 1942. Dia kemudian mengawali karier aktingnya dengan membintangi film Darah dan Doa yang dirilis pada 1950. 

Namun namanya baru melambung setelah sutradara Awaludin dan Ali Shahab menggaetnya bermain dalam film horor Beranak dalam Kubur, pada 1971. Dalam film itu, dia berperan sebagai hantu berwujud manusia. 

Suzanna juga membintangi film horor: Sundel Bolong (1981), Ratu Ilmu Hitam (1981), Perkawinan Nyi Blorong (1983), Telaga Angker (1984), Malam Jumat Kliwon (1986), Santet (1988), Malam Satu Suro (1988), dan Perjanjian di Malam Keramat (1991). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180721//onadio_leonardo-LnlN_large.jpg
Onad Terjerat Kasus Narkoba, Coki Pardede: Gue Tak akan Tinggalkan Kalian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180648//dj_panda-qxCX_large.jpg
Upaya Damai Buntu, DJ Panda dan Erika Carlina Dijadwalkan Bertemu 2 Minggu Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180628//onadio_leonardo-VgzL_large.jpg
Onad Tersandung Kasus Narkoba, Husein Jafar: Semoga Sadar, Jera, dan Berubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180608//onadio_dan_beby_leonardo-SbQG_large.jpg
Baru Sebulan Melahirkan, Beby Prisillia Terseret Kasus Narkoba Bersama Onadio Leonardo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180513//onadio_leonardo-qoxT_large.jpg
Kronologi Penangkapan Onadio Leonardo, Berawal dari Penangkapan 2 Pelaku Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180481//onadio_leonardo-kbCl_large.jpg
Sebelum Ditangkap, Onadio Leonardo Asyik Main Padel Bareng Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement