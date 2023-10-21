Alasan Suzanna Dijuluki Ratu Film Horor

JAKARTA - Suzanna dijuluki ratu film horor setelah bermain dalam sederet film horor di era ‘70-an. Dia menjalani kariernya sepanjang 1950-1990 dengan 42 judul film yang sebagian besar bergenre horor.

Aktris bernama asli Suzzanna Martha Frederika van Osch ini lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 13 Oktober 1942. Dia kemudian mengawali karier aktingnya dengan membintangi film Darah dan Doa yang dirilis pada 1950.

Namun namanya baru melambung setelah sutradara Awaludin dan Ali Shahab menggaetnya bermain dalam film horor Beranak dalam Kubur, pada 1971. Dalam film itu, dia berperan sebagai hantu berwujud manusia.

Suzanna juga membintangi film horor: Sundel Bolong (1981), Ratu Ilmu Hitam (1981), Perkawinan Nyi Blorong (1983), Telaga Angker (1984), Malam Jumat Kliwon (1986), Santet (1988), Malam Satu Suro (1988), dan Perjanjian di Malam Keramat (1991).