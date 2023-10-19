Usai Aborsi, Britney Spears Diselingkuhi Justin Timberlake

LOS ANGELES - Britney Spears bikin heboh lewat pengakuan yang mengejutkan dalam memoar The Woman in Me. Setelah mengaku pernah aborsi, Spears juga mengklaim selingkuhi Justin Timberlake.

Sayangnya sosok selingkuhan Justin Timberlake itu tidak disebutkan namanya dan dibocorkan bahwa berasal dari kalangan selebritis. Spears mengaku tak ingin mempermalukan wanita tersebut lantaran saat ini tengah berbahagia dengan keluarganya.

Padahal saat munculnya video musik "Cry Me a River" pasca putusnya Timberlake telah membuat banyak orang percaya bahwa Spears yang tidak setia selama mereka bersama.

Tapi, Timberlake tidak pernah secara langsung menuduh mantannya melakukan pengkhianatan dan dia belum angkat bicara hingga saat ini.

Sebelumnya Britney Spears mengungkap pengakuan mengejutkan dalam memoar barunya mengenai peristiwa dimana di pernah melakukan aborsi saat menjalin hubungan dengan Justin Timberlake.

BACA JUGA: