HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pandawara Group Jadi Sosok Inspirasional di TikTok Awards Indonesia 2023

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:33 WIB
Pandawara Group jadi bintang di panggung TikTok Awards Indonesia 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pandawara Group menjadi bintang di panggung TikTok Awards Indonesia 2023. Ajang penghargaan tahunan itu disiarkan Live melalui stasiun TV RCTI, TikTok @officialrcti, dan RCTI+, pada Kamis (12/10/2023) malam.

Malam itu, content creator asal Bandung yang fokus pada isu lingkungan tersebut membawa pulang tiga penghargaan utama: Rising Star of the Year, Changemakers of the Year, dan Creator of the Year.

Berawal dari aksi bersih-bersih sungai di lingkungan sekitar, kreator yang mengawali perjalanannya di TikTok sejak Agustus 2022 itu, sukses menginisiasi kegiatan membersihkan lebih dari 620 kilogram sampah di 187 titik di Indonesia.

Menariknya, selain Pandawara, ada dua kreator lainnya yang memenangkan kategori Changemakers of the Year pada tahun ini: Wike dan Sajodo Snack. Pemilik akun TikTok @_wike.afrilia_ berasal Sulawesi dan kini tinggal di Papua.

Dia kerap mengunggah berbagai interaksinya dengan warga lokal, termasuk tradisi dan budaya Papua. Sementara akun TikTok @sajodosnack, berhasil mempekerjakan 140 staf dan memberikan manfaat bagi 200 orang di Indonesia.

Tiktok Awards Indonesia 2023 dipandu oleh Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan Rina Nose. Sederet penampilan spektakuler juga disuguhkan Reza Artamevia, Putri Ariani, Cinta Laura, JKT48, Nyoman Paul, Nabila Taqiyyah, hingga Rony Parulian.

TikTok Awards Indonesia 2023. (Foto: RCTI)

Panggung semakin seru dengan penampilan spesial Weird Genius dan Alan Walker. Sederet figur publik, seperti Najwa Shihab, Merry Riana, Dimas Ramadan, dan Bayashi juga tampil sebagai pembaca nominasi.

Jika Anda ketinggalan menyaksikan siaran langsungnya, tidak usah khawatir. Karena RCTI, TikTok @officialrcti, dan RCTI+ akan menayangkan siaran ulangnya, pada 14 Oktober 2023, pukul 13.00-16.00 WIB. Jangan ketinggalan lagi ya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
