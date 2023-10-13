Sebut Batu Alam Bisa Jadi Alternatif Dekorasi Rumah, Raffi Ahmad: Barang Mewah Gak Harus Mahal!

JAKARTA - Raffi Ahmad beranggapan bahwa barang mewah tidak harus selalu identik dengan harga yang mahal. Menurut suami Nagita Slavina itu, tengah melirik beberapa koleksi batu alam dan furniture yang terlihat lebih minimalis dan tetap mewah.

"Sekarang banyak banget hotel bintang 5, atau hotel di Jepang, mereka banyak yang dasarnya pakai kayu coklat, panelnya juga coklat, supaya dapat kesan warmnya," kata Raffi dalam perayaan 30 tahun Hamparan Stone di Mangga Dua, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).

"Ini sudah kayak kayu asli, aku terpukau banget. Batu-batu alam di Wisma Sehati ini juga terlihat menarik," imbuhnya.

Suami dari Nagita Slavina itu berpendapat, efisiensi bisa diperoleh dengan kemampuan memadupadankan satu barang dan lainnya. "Kalau selera kan semua berbeda. Yang paling penting bagaimana kita bisa mix and match semuanya. Enggak perlu semuanya yang mahal. Kalau memang mampu It's okay, tapi kalau kita pinter mau efisien, kan kita tinggal padukan," tutur Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad menyimpulkan, dewasa ini barang yang terlihat mewah itu tidak harus mahal.