HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Punya Pacar Baru, Natasha Wilona Pilih Fokus Berbisnis untuk Investasi Jangka Panjang

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |03:30 WIB
Belum Punya Pacar Baru, Natasha Wilona Pilih Fokus Berbisnis untuk Investasi Jangka Panjang
Natasha Wilona fokus ke bisnis untuk investasi jangka panjang (Foto: Instagram/@natashawilona12)
JAKARTA - Natasha Wilona belum kembali terlihat menggandeng pacar baru, pasca-putus dari Verrell Bramasta. Perempuan 24 tahun ini justru mengaku jika dirinya ingin terlebih dahulu fokus dalam menjalankan bisnisnya.

Diketahui, bisnisnya itu kini makin berkembang pesat, setelah didirikannya pada 2020 lalu.

Sebagai pendatang baru, Natasha Wilona menegaskan kalau dirinya tetap mengikuti proses bisnis pada umumnya. Sebab, ia meyakini kalau urusan rezeki, telah diatur oleh Tuhan.

"Untuk bisnis aku udah yakin kalau itu memang buat investasi jangka panjang, cuma tetap kembali lagi, bisnis juga enggak selalu akan bagus, enggak akan selalu buruk," ujar Natasha Wilona saat ditemui di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara baru-baru ini.

Meski memutuskan untuk menjajaki dunia bisnis, Natasha Wilona mengaku, bahwa untuk sementara waktu dirinya masih fokus pada dua pekerjaan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti, dirinya bakal memilih salah satunya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
