Tato di Pinggang Azizah Salsha Tuai Sorotan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:37 WIB
Tato di Pinggang Azizah Salsha Tuai Sorotan
Tato di pinggang Azizah Salsha jadi sorotan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha menjadi sorotan publik. Ternyata, istri Pratama Arhan ini memiliki tato di bagian pinggangnya.

Pada 6 Oktober lalu, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Zize, sapaan akrabnya, cosplay ala Jessie dari animasi Toy Story.

Ia memakai crop top yang mengekspos bagian pinggangnya. Terlihat ukiran tato di pinggang Zize yang bertuliskan angka.

Hal ini diketahui dari unggahan akun TikTok @azizearhann0 yang mengunggah detail tato di pinggang Zize. Diduga, tato itu bertuliskan angka 12 dan 03.

Terkuaknya tato di bagian tersembunyi tubuh Zize langsung memunculkan spekulasi. Banyak yang menduga sang selebgram mengabadikan tanggal kelahiran sang mantan, Philopaz Armand.

Telusuri berita celebrity lainnya
