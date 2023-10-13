Sidang Perdana Perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse Digelar 23 Oktober

JAKARTA - Idham Masse, suami dari Catherine Wilson mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan cerai talak tersebut bahkan diajukan langsung oleh anggota DPRD Sidrap itu sejak 9 Oktober 2023 dan telah teregistrasi dengan nomor perkara 3455/Pdt.G/2023/PAJS.

"Yang mengajukan (permohonan cerai) itu suaminya langsung, prinsipal, tidak dengan kuasa hukumnya," ujar Taslimah pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Terkait kapan sidang perdana perceraian mereka berlangsung, Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun angkat bicara.

"Telah ditetapkan hari sidang perdana cerai Catherine dan suaminya, tanggal 23 Oktober 2023," jelasnya.

"Perkara sudah diajukan, maka sudah diproses pemanggilan kedua belah pihak. Baik pemohon maupun termohon. Yang jelas sudah ada perintah pemanggilan dua belah pihak," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Catherine Wilson dan Idham Masse resmi menikah pada 1 Oktober 2022. Sebelum menikah, keduanya sempat melakukan penjajakan kurang lebih selama tiga bulan, hingga akhirnya mantap untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

(van)