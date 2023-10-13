Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Perdana Perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse Digelar 23 Oktober

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |09:23 WIB
Sidang Perdana Perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse Digelar 23 Oktober
Sidang perdana perceraian Catherine Wilson digelar 23 Oktober 2023 (Foto: Instagram/catherinewilson)
A
A
A

JAKARTA - Idham Masse, suami dari Catherine Wilson mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan cerai talak tersebut bahkan diajukan langsung oleh anggota DPRD Sidrap itu sejak 9 Oktober 2023 dan telah teregistrasi dengan nomor perkara 3455/Pdt.G/2023/PAJS.

"Yang mengajukan (permohonan cerai) itu suaminya langsung, prinsipal, tidak dengan kuasa hukumnya," ujar Taslimah pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Terkait kapan sidang perdana perceraian mereka berlangsung, Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun angkat bicara.

"Telah ditetapkan hari sidang perdana cerai Catherine dan suaminya, tanggal 23 Oktober 2023," jelasnya.

Catherine Wilson dan Idham Masse

"Perkara sudah diajukan, maka sudah diproses pemanggilan kedua belah pihak. Baik pemohon maupun termohon. Yang jelas sudah ada perintah pemanggilan dua belah pihak," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Catherine Wilson dan Idham Masse resmi menikah pada 1 Oktober 2022. Sebelum menikah, keduanya sempat melakukan penjajakan kurang lebih selama tiga bulan, hingga akhirnya mantap untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement