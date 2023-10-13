Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

1 Tahun Menikah, Suami Catherine Wilson Ajukan Permohonan Talak Cerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |09:11 WIB
1 Tahun Menikah, Suami Catherine Wilson Ajukan Permohonan Talak Cerai
Suami Catherine Wilson ajukan permohonan talak cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)
JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Catherine Wilson. Setahun usai menikah dengan anggota DPRD Sidrap, Idham Masse, suaminya diketahui melayangkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Dalam keterangannya, Idham Masse sendirilah yang mengajukan permohonan talak terhadap istrinya per tanggal 9 Oktober 2023.

Setahun menikah, pernikahan Catherine Wilson dan anggota DPRD Sidrap, Idham Masse di ujung tanduk. Idham Masse mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Kalau per tanggal gugatan yaitu 9 Oktober 2023 tepatnya hari Senin," ujar Taslimah.

"Yang mengajukan adalah pemohon, prinsipal langsung mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Catherine Wilson," sambungnya.

