1 Tahun Menikah, Suami Catherine Wilson Ajukan Permohonan Talak Cerai

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Catherine Wilson. Setahun usai menikah dengan anggota DPRD Sidrap, Idham Masse, suaminya diketahui melayangkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Dalam keterangannya, Idham Masse sendirilah yang mengajukan permohonan talak terhadap istrinya per tanggal 9 Oktober 2023.

"Kalau per tanggal gugatan yaitu 9 Oktober 2023 tepatnya hari Senin," ujar Taslimah.

"Yang mengajukan adalah pemohon, prinsipal langsung mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Catherine Wilson," sambungnya.