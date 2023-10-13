Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Innalillahi, Ayah Bojes AFI Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:50 WIB
Innalillahi, Ayah Bojes AFI Meninggal Dunia
Ayah Bojes AFI meninggal dunia (Foto: ridabeaugeste)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari penyanyi Bojes AFI. Pada Kamis, 12 Oktober 2023, ayahandanya yang bernama Widyoko Soemantri telah mengembuskan napas terakhirnya.

Diketahui, kabar duka itu pertama kali dibagikan Farida Estu, istri Bojes AFI melalui Instagram story di akun pribadinya. Dalam unggahannya, Rida mengunggah foto mendiang mertua saat hadir di pesta pernikahannya dengan Bojes.

Lewat unggahannya, Rida juga memohon doa untuk almarhum mertuanya yang kini telah berpulang.

"Innalillahi wainnalillahi rojiun.. mohon doanya untuk mertua aku, papa dari Mas Bojes @bojes.official," tulis Rida melalui di Instagramnya @ridabeaugeste.

Bojes AFI

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement