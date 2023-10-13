Innalillahi, Ayah Bojes AFI Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari penyanyi Bojes AFI. Pada Kamis, 12 Oktober 2023, ayahandanya yang bernama Widyoko Soemantri telah mengembuskan napas terakhirnya.

Diketahui, kabar duka itu pertama kali dibagikan Farida Estu, istri Bojes AFI melalui Instagram story di akun pribadinya. Dalam unggahannya, Rida mengunggah foto mendiang mertua saat hadir di pesta pernikahannya dengan Bojes.

Lewat unggahannya, Rida juga memohon doa untuk almarhum mertuanya yang kini telah berpulang.

"Innalillahi wainnalillahi rojiun.. mohon doanya untuk mertua aku, papa dari Mas Bojes @bojes.official," tulis Rida melalui di Instagramnya @ridabeaugeste.