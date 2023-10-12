Tiara Andini Raih Penghargaan Musician of The Year di TikTok Awards 2023

JAKARTA - Tiara Andini berhasil meraih penghargaan kategori Musician of the year dalam gelaran Tiktok Awards 2023 yang berlangsung pada 12 Oktober 2023.

Penyanyi asal Jember ini berhasil mengalahkan para musisi sang penguasa FYP TikTok lainnya seperti Happy Asmara (@happyasmara), Yura Yunita, (@yura.yunita), Raim Laode (@raimlaodetiktok) dan kedua sahabatnya sekaligus rekan seperjuangan di Indonesian Idol, Ziva Magnolya (@szivsz), Mahalini Raharja (@mahaliniiraharja). Penghargaan diberikan oleh pembaca nominasi, Luna Maya dan Ayu Dewi.

Tiara Andini tak lupa mengucapkan rasa syukurnya serta ucapan terima kasih kepada keluarga, orang-orang terdekat termasuk fansnya, Mootiara. Dia berharap penghargaan ini menjadi pelecut semangat agar dirinya terus berkarya di belantika musik Tanah Air.

Penyanyi 22 tahun ini ingin terus menciptakan lagu-lagu yang selalu menemani hari-hari para pendengarnya serta mewakili segala perasaan yang ada seperti lagu-lagunya saat ini yang seringkali seliweran di FYP TikTok.

"Semoga ke depannya aku bisa menjadi musisi yang lebih hebat lagi dan bisa menemani hari-hari kalian dengan musik aku," ujarnya.