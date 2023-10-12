Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tiara Andini Raih Penghargaan Musician of The Year di TikTok Awards 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |04:30 WIB
Tiara Andini Raih Penghargaan Musician of The Year di TikTok Awards 2023
Tiara Andini raih penghargaan Musician of the Year di TikTok Awards 2023. (Foto:Instagram/@tiaraandini)
A
A
A

JAKARTA - Tiara Andini berhasil meraih penghargaan kategori Musician of the year dalam gelaran Tiktok Awards 2023 yang berlangsung pada 12 Oktober 2023.

Penyanyi asal Jember ini berhasil mengalahkan para musisi sang penguasa FYP TikTok lainnya seperti Happy Asmara (@happyasmara), Yura Yunita, (@yura.yunita), Raim Laode (@raimlaodetiktok) dan kedua sahabatnya sekaligus rekan seperjuangan di Indonesian Idol, Ziva Magnolya (@szivsz), Mahalini Raharja (@mahaliniiraharja). Penghargaan diberikan oleh pembaca nominasi, Luna Maya dan Ayu Dewi.

Tiara Andini tak lupa mengucapkan rasa syukurnya serta ucapan terima kasih kepada keluarga, orang-orang terdekat termasuk fansnya, Mootiara. Dia berharap penghargaan ini menjadi pelecut semangat agar dirinya terus berkarya di belantika musik Tanah Air.

Penyanyi 22 tahun ini ingin terus menciptakan lagu-lagu yang selalu menemani hari-hari para pendengarnya serta mewakili segala perasaan yang ada seperti lagu-lagunya saat ini yang seringkali seliweran di FYP TikTok.

"Semoga ke depannya aku bisa menjadi musisi yang lebih hebat lagi dan bisa menemani hari-hari kalian dengan musik aku," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178144/tiara_andini-b8e4_large.jpg
Edelweiss, Album Penuh Kedua dari Tiara Andini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106068/tiara_andini-pE4R_large.jpg
Tiara Andini Menangis Haru di Konser Super Diva, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/194/3061302/tiara_andini-K8rT_large.jpg
Tampilan Tiara Andini Anggun Berhijab di Pembukaan PON Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061227/tiara_andini-kMx0_large.jpg
Tiara Andini Banjir Pujian saat Tampil Berhijab di Pembukaan PON XXI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/33/3022280/tiara-andini-ternyata-sempat-ingin-menyerah-berkarier-di-dunia-musik-qMeddArL5Z.jpg
Tiara Andini Ternyata Sempat Ingin Menyerah Berkarier di Dunia Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3004923/mahalini-dan-rizky-febian-segera-menikah-tiara-andini-persembahkan-lagu-pernikahan-kita-G47mA1VrXt.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Segera Menikah, Tiara Andini Persembahkan Lagu Pernikahan Kita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement