Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Choi Hyun Wook Didenda Rp500 Ribu setelah Buang Puntung Rokok Sembarangan

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |00:30 WIB
Choi Hyun Wook Didenda Rp500 Ribu setelah Buang Puntung Rokok Sembarangan
Choi Hyun Wook didenda Rp500 ribu usai buang puntung rokok sembarangan. (Foto: Instagram/@choiiii_)
A
A
A

SEOUL - Aktor Choi Hyun Wook terbukti melanggar Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah Korea Selatan, setelah videonya membuang puntung rokok sembarangan viral di media sosial. 

Korea Selatan lewat Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur, setiap perokok wajib memastikan bahwa puntung rokok miliknya tak dibuang di jalanan melainkan memasukkannya di tong sampah setelah dipadamkan terlebih dahulu. 

Karena puntung rokok yang belum padam sempurna bisa menyebarkan kebakaran. Jika terbukti melanggar regulasi tersebut, maka pelanggar akan didenda sebesar KRW50.000 atau setara dengan Rp586.554. 

"Kami akan memproses denda sesuai aturan yang berlaku untuk sang aktor," ujar Kepolisian Gangnam dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (13/10/2023).

Choi Hyun Wook didenda Rp500.000 setelah buang puntung rokok sembarangan. (Foto: Instagram/@choiiii_)

Awal Oktober silam, Choi Hyun Wook viral setelah video dirinya membuang puntung rokok di kawasan Apgujeong Rodeo, Seoul, Korea Selatan tersebar di Internet. Sang aktor kemudian meminta maaf setelah ramai dikecam publik. 

Dalam surat tersebut, dia menegaskan, menerima kritik keras yang dilayangkan publik dan berjanji akan selalu mengevaluasi diri dan bersikap lebih dewasa ke depannya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287/jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement