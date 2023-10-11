Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen dan Dali Wassink Resmi Menikah Setelah Melahirkan Anak Pertama

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:08 WIB
Jennifer Coppen dan Dali Wassink Resmi Menikah Setelah Melahirkan Anak Pertama
jennifer Coppen dan Dali Wassink menikah (Foto: IG Coppen)
JAKARTA - Kabar bahagia dari Jennifer Coppen dan Dali Wassink yang baru saja menggelar pesta pernikahannya, Selasa (10/10/2023). Namun, Kabar ini baru dibagikan secara langsung pada publik pada Rabu (11/10/2023).

Pada acara pernikahan ini, Jennifer terlihat anggun dalam balutan no shoulder wedding dress berwarna putih. Rambutnya dengan rapi dicepol menjadi satu di belakang kepalanya. Tatanan rambut ini memperlihatkan wajah cantiknya secara menyeluruh. Sementara Dali Wassink terlihat menawan dalam setelan kemeja putih yang dibalut dengan jas beige dan celana bahan berwarna beige.

Jennifer Coppen dan Dali Wassink Gelar Pesta Pernikahan Setelah Melahirkan Anak Pertama

Keduanya terlihat benar-benar bahagia. dalam unggahan tersebut, Jennifer terlihat diantar oleh sang ayah ke meja akad nikah untuk melaksanakan ijab kabul. Ketika pelaksanaan ijab kabul dimulai, baik Dali maupun Jennifer terlihat memasang wajah serius untuk melalui proses sakral tersebut.

Setelah akad nikah, acara berlanjut ke pertukaran cincin satu sama lain. Kemudian foto ditutup dengan manis memperlihatkan jennifer dan Dali saling berciuman mesra.

Namun, momen manis bukan hanya terlihat dalam foto saja. Sikap manis Jennifer pun terlihat dalam caption Instagram yang ditulisnya.

"I choose you again and again at the start and finish of every single day no matter the season no matter the age. (Aku memilihmu lagi dan lagi sejak awal hingga akhir setiap hari, tidak peduli musim atau usia)," tulis Jennifer melalui Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20.

“I choose you to struggle and succeed with, to fight and wake up with, to love and grow old with. I choose you to always be by my side. (aku memilihmu untuk berjuang dan sukses bersama. Untuk berjuang dan bangun bersama, untuk mencintai dan menua bersama, aku memilihmu untuk selalu berada di sampingku)," imbuhnya.

