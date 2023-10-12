Pergi Umrah, Verrell Bramasta Tulis Nama Perempuan yang Diharapkan jadi Jodoh

JAKARTA - Verrell Bramasta baru saja kembali ke Indonesia usai menjalani ibadah umrah selama 9 hari di Tanah Suci. Usai menjalani umrah, Verrell mengaku sangat bahagia lantaran bisa melakukan ibadah tersebut bersama keluarganya.

Selama umrah, tentunya ada banyak doa yang dipanjatkan Verrell di depan kakbah. Salah satunya soal kariernya hingga urusan jodoh.

"Soal karier, keluarga, pribadi, begitu juga soal jodoh. Kita lihat hasil doanya nanti. Karena menikah juga bagian dari ibadah," kata Verrell Bramasta di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng baru-baru ini.

Athalla Naufal yang ikut menjalankan umrah bareng Verrell juga mengaku memiliki doa khusus yang dipanjatkannya selama umrah. Salah satunya agar kakaknya bisa segera mendapatkan pendamping hidup.