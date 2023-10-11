Tiktok Shop Ditutup, Inara Rusli Pecat Karyawan?

JAKARTA - Inara Rusli harus merasakan dampak dari ditutupnya Tiktok Shop. Setelah layanan TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober lalu, berembus bahwa Inara langsung memecat para karyawannya.

Mengenai hal ini, ibu tiga anak itu pun membantahnya. "Masih (kerja sama saya) kebetulan dari yang orang operator TikTok aku kan juga manajemen aku kan, ya mau kemana doi udah kontrak," kata Inara Rusli saat di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kendati begitu, Inara tak bisa menampik kesedihannya terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, TikTok Shop menjadi penghasilan perdananya setelah terjun di dunia hiburan Tanah Air.

"Rasa sedih mah pasti ada, dari aku yang nggak kenal TikTok sama sekali, TikTok itu sumber penghasilan perdana aku buat survive, tiba-tiba nggak ada, langsung sedih, flashback memori waktu awal-awal cari uang," jelasnya