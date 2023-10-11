Dimansyah Laitupa Ungkap Makna Mendalam Di Balik Video Klip Mantra

JAKARTA - Dimansyah Laitupa baru saja merilis lagu sekaligus video klip Mantra yang menjadi lagu keduanya selama berkiprah di belantika musik tanah air. Lagu ini memiliki makna mendalam sebagai ungkapan syukur Dimansyah lantaran memiliki kekasih yang mencintainya dengan apa adanya sehingga membuatnya bisa selalu merasa menjadi dirinya sendiri.

Sesuai dengan makna dari lagunya, Diman juga menuliskan ide cerita dalam video klipnya berdasarkan pengalaman saat dirinya menulis lagu Mantra. Kala itu Diman sedang memandangi kekasihnya yang sedang tertidur di sofa.

"Kebetulan storyboard video klip itu aku yang buat, insight dari aku. Ada part dimana aku lagi nulis lagu, pasangan aku tidur di sofa pas pengerjaan. Aku nulis kejadian realnya kayak gitu," ujar Dimansyah kepada Okezone di iNews Tower, Rabu (11/10/2023).

Sembari memainkan gitarnya, ia menuliskan lagu sembari merekamnya di voice note. Diman mengutarakan perasaannya yang merasa beruntung memiliki kekasih yang mencintainya dengan tulus lewat bait demi bait lirik yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Sama seperti yang diperlihatkan dalam video klip dimana ada seorang pria yang bermain gitar sembari memandangi wajah pujaan hatinya dihadapannya.

Diman melihat sosok kekasihnya dengan perasaan tak percaya, bagaimana bisa seseorang yang hadir tanpa diminta ini dapat mencintainya dengan begitu tulus.

"Aku gak ada niatan dari situ. Aku main gitar, lihat dia kok ada ya orang kayak gini, dia datang tanpa aku minta. Dia ini sangat sederhana,"sambungnya.

Mengenai proses pengerjaan lagu Mantra, Diman merasa tak mengalami kesulitan lantaran lirik beserta musiknya seolah mengalir begitu saja dalam pikirannya. Ia pun berusaha untuk terus menuliskannya tanpa jeda selama tiga jam.

Pasalnya, dia khawatir pikirannya akan buyar ketika mendadak berhenti ditengah sehingga tak bisa melanjutkan untuk menulis lagunya. Menurutnya, ketika ide mendadak datang, itu adalah sebuah momentum yang tak boleh dilewatkan.

"Aku pernah writing block tapi untuk Mantra ini cuma 3 jam pengerjaannya ya karena ketidaksengajaan. Menulis lagu kalau dikonsepin itu bahkan bisa susah. Aku sebut itu ilham, muncul aja. Jangan dilewatkan momen, ditinggal tidur semalam aja jangan. Bahkan lirik pertama yang tertuang di voice note masih sama dengan yang dirilis," jelasnya.