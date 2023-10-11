Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Jalankan Misi Go Global, Pengusaha Sepatu Asal Bogor Ekspor Bareng Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:27 WIB
Jalankan Misi Go Global, Pengusaha Sepatu Asal Bogor Ekspor Bareng Shopee
Usaha sepatu bernama Patris menjadi salah satu UMKM yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bisnis online melalui e-commerce menjadi berkah dan sumber rezeki bagi banyak orang, terutama pegiat UMKM lokal. Usaha sepatu asal Bogor bernama Patris, yang didirikan oleh pria bernama Ricco Antonius menjadi salah satu UMKM yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online.

Memulai bisnis sepatu saat pandemi, nyatanya penjualan toko Patris Official malah berkembang pesat hingga berhasil bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Patris, sempat dilanda dilema waktu memutuskan untuk mendirikan bisnis sepatu di saat orang-orang harus tinggal di rumah karena kebijakan lockdown.

“Awalnya pas mau seriusin bikin bisnis sepatu sendiri agak bingung. Lagi pandemi kan orang harus di rumah ya, tapi kok malah bikin bisnis sepatu. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat dari dulu, dan keluarga juga sudah berpengalaman soal bisnis sepatu (offline), akhirnya kita putuskan kali ini jual online di Shopee aja,” ungkap Ricco.

 

Pengusaha sepatu asal Bogor ekspor bareng Shopee. (Foto: dok ist)

Ricco meyakini bahwa Shopee memiliki jangkauan pembeli yang sangat luas. Selain itu, mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia telah beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Memang kita pilih untuk langsung menjual produk Patris secara online di Shopee supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Kita merasa bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belanja kebutuhannya di Shopee, jadi kita yakin kalau Shopee dapat mendatangkan banyak pembeli untuk kita. Dari segi aplikasi untuk penjual, Shopee sangat mudah untuk digunakan,” ucap Ricco.

Perjalanan Patris di Shopee berkembang pesat selama tiga tahun terakhir. Mereka memulai sebagai Star Seller dan mampu naik ke kategori Star+ Seller hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Halaman:
1 2 3
