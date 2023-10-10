5 Artis Indonesia Diduga Pernah Kena Teror Pinjol

Artis Indonesia yang diduga pernah kena teror pinjol. (Foto: Nikita Mirzani/Instagram)

JAKARTA - Fenomena menggunakan pinjaman online (pinjol) lewat layanan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini kian marak terjadi. Banyak yang terkena imbas karena nomor pribadinya dicantumkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjol.

Rupanya, hal ini juga turut dirasakan sejumlah selebriti. Mereka ikut terganggu karena merasakan teror pinjol meski sebenarnya tak pernah mengajukan pinjaman apapun.

Berikut ini Okezone ulas artis Indonesia yang diduga pernah kena teror pinjol, melansir dari berbagai sumber, Selasa (10/10/2023).

1. Danila Riyadi





Musisi Danila Riyadi sempat mengutarakan kekesalannya karena terus-terusan dihubungi pihak pinjol melalui akun Twitter. Pelantun Senja di Ambang Pilu ini kerap disuruh membayar utang seseorang yang tidak dia kenal.



